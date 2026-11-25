Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του στη flash interview ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, στάθηκε στα στοιχεία που έδωσαν τη νίκη στην ομάδα του.

Μάλιστα στάθηκε και στα καλά αποδυτήρια που έχει η ομάδα του Πειραιά.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας τεχνικός τόνισε: «Νιώθω πολύ καλά. Όταν έχεις 23 ασίστ και αναγκάζεις τον αντίπαλο να κάνει 21 λάθη, σημαίνει ότι έχεις παίξει εξαιρετική άμυνα και έχεις καταφέρει να κάνεις όλα όσα χρειάζονται για να σταματήσεις την αντίπαλη ομάδα. Ήταν μια πραγματικά ομαδική προσπάθεια. Πολλοί παίκτες έπαιξαν εξαιρετικά, ο Φουρνιέ μοίρασε 11 ασίστ, ο Χολ πήρε 9 ριμπάουντ, ενώ όποιος αγωνίστηκε συνέβαλε σε αυτή τη νίκη.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός έχει εξαιρετική χημεία στα αποδυτήρια. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι παίκτες στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Έχουμε μια δυνατή ομάδα, παρά τα προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει, και βρισκόμαστε στην πρώτη θέση της EuroLeague. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι πραγματικά απολαυστικό να βλέπεις την ομάδα να παίζει με τέτοιο ομαδικό πνεύμα. Είναι η απόδειξη του χαρακτήρα αυτού του γκρουπ και της νοοτροπίας που έχει χτίσει».