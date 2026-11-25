Μεγάλη ατυχία στη Μπεσίκτας για τον Γουένιεν Γκέιμπριελ, αφού ο πρώην ψηλός του Παναθηναϊκού υπέστη ρήξη αχιλλείου.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Μπεσίκτας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ο Γουένιεν Γκέιμπριελ αποχώρησε τραυματίας. Ο ατζέντης του παίκτη μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε τα περαστικά στον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

Τα νέα δεν είναι ευχάριστα, αφού ο ψηλός των Τούρκων με ανάρτηση του, έδειξε πως έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου. Μια πολύ άτυχη στιγμή για τον Σουδανό ψηλό, ο οποίος θα χάσει όλη τη σεζόν.

O ίδιος υποσχέθηκε στον κόσμο και στους ακολούθους του πως θα επιστρέψει στη δράση δριμύτερος, συνεδεύοντας το και με μια φωτογραφία.