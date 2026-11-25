Μπεσίκτας: Τεράστιο πλήγμα, ρήξη αχιλλείου ο Γκέιμπριελ
Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Μπεσίκτας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ο Γουένιεν Γκέιμπριελ αποχώρησε τραυματίας. Ο ατζέντης του παίκτη μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε τα περαστικά στον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.
Τα νέα δεν είναι ευχάριστα, αφού ο ψηλός των Τούρκων με ανάρτηση του, έδειξε πως έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου. Μια πολύ άτυχη στιγμή για τον Σουδανό ψηλό, ο οποίος θα χάσει όλη τη σεζόν.
O ίδιος υποσχέθηκε στον κόσμο και στους ακολούθους του πως θα επιστρέψει στη δράση δριμύτερος, συνεδεύοντας το και με μια φωτογραφία.
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