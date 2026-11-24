Ο Έργκιν Άταμαν παρακολουθεί από κοντά την αναμέτρηση της Μπεσίκτας κόντρα στην Παρί στην Κωνσταντινούπολη.

Την ματς της Μπεσίκτας κόντρα στην Παρί για την 14η αγωνιστική της EuroLeague παρακολουθεί από κοντά ο Έργκιν Άταμαν.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού συχνά-πυκνά βρίσκει τον χρόνο και βλέπει αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ επίσης καταστρώνει τα πλάνα του για τις αναμετρήσεις της Εθνικής Τουρκίας ενόψει του «παραθύρου» του Νοεμβρίου.

Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (26/11, 21:00) και την Ισλανδία (29/11, 18:00).