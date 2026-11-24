Μπεσίκτας - Παρί: «Παρών» στο ματς ο Άταμαν
Την ματς της Μπεσίκτας κόντρα στην Παρί για την 14η αγωνιστική της EuroLeague παρακολουθεί από κοντά ο Έργκιν Άταμαν.
Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού συχνά-πυκνά βρίσκει τον χρόνο και βλέπει αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ επίσης καταστρώνει τα πλάνα του για τις αναμετρήσεις της Εθνικής Τουρκίας ενόψει του «παραθύρου» του Νοεμβρίου.
Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (26/11, 21:00) και την Ισλανδία (29/11, 18:00).
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Hocam yerini kimselere bırakmıyor https://t.co/0grGlm8zve— Çağan Ergen (@caganergenc) November 24, 2026
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