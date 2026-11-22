Ο ατζέντης του Γουέιν Γκέιμπριελ, Σεάντ Γκαλιγιάσεβιτς, τοποθετήθηκε σχετικά με τον τραυματισμό του παίκτη του, στην αναμέτρηση κόντρα στη Φενέρμπαχτσε. Χάνει το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης μεταξύ της Μπεσίκτας κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ο Γουέιν Γκέιμπριελ αποχώρησε τραυματίας.

Ο ατζέντης του παίκτη μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έστειλε τα περαστικά στον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού.

Μάλιστα ο Γκέιμπριελ αναμένεται να χάσει και την αναμέτρηση κόντρα στον Παναθηναϊκό που είναι προγραμματισμένη για τις 4 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά το μήνυμά του

«Εύχομαι στον Γουένιεν Γκάμπριελ ταχεία ανάρρωση, μετά τον τραυματισμό του.

Χωρίς αμφιβολία, θα προσεγγίσεις την ανάρρωση σου με την ίδια αφοσίωση που έδειχνες στο παρκέ καθημερινά. Ένα άτυχο πισωγύρισμα μετά από μία τέλεια αρχή στη σεζόν, δείχνοντας για ακόμη μία φορά σε όλους τι είδους παίκτης είσαι.

Ανυπομονώ ήδη για να σε δω να επιστρέφεις και να κάνεις αυτό που αγαπάς, πιο δυνατός από ποτέ».