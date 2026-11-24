Ο Σκότι Γουίλμπεκιν πέτυχε τρομερό buzzer-beater στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας κόντρα στην Παρί, στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Το... έσταξε από το κέντρο ο Σκότι Γουίλμπεκιν στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας κόντρα στην Παρί.

Ο γκαρντ της τούρκικης ομάδας είχε την μπάλα στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου και σούταρε λίγο πίσω από το κέντρο, ευστοχώντας χωρίς ταμπλό.

Δείτε τη φάση: