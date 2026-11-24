Γουίλμπεκιν: Το τρομερό buzzer-beater από το κέντρο
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Ο Σκότι Γουίλμπεκιν πέτυχε τρομερό buzzer-beater στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας κόντρα στην Παρί, στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.
Το... έσταξε από το κέντρο ο Σκότι Γουίλμπεκιν στην αναμέτρηση της Μπεσίκτας κόντρα στην Παρί.
Ο γκαρντ της τούρκικης ομάδας είχε την μπάλα στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου και σούταρε λίγο πίσω από το κέντρο, ευστοχώντας χωρίς ταμπλό.
Δείτε τη φάση:
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From beyond midcourt 👀 Scottie Wilbekin knocks it down to end the quarter 🚨 #MotorolaMagicMoment @Moto I @BJK_Basketbol https://t.co/4y5Psez2Q7— EuroLeague (@EuroLeague) November 24, 2026
@Photo credits: x_euroleague
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