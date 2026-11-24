Η Παρί επιβλήθηκε με 88-76 στην έδρα της Μπεσίκτας και έφτασε τις επτά διαδοχικές νίκες στη EuroLeague.

Το... τρένο της Παρί δε σταματάει πουθενά! Η ομάδα του Λεφέβρ επικράτησε της Μπεσίκτας με 88-76 στην Κωνσταντινούπολη, έφτασε τις οκτώ νίκες στη φετινή EuroLeague και τις επτά συνεχόμενες. Οι Τούρκοι υποχώρησαν στο 6-8. Κορυφαίοι για τους νικητές οι Ρόντεν, Νιλικίνα, Ιφί και Τζόνσον (double - double). Για τους ηττημένους, «πρώτο βιολί» ήταν ο Λόνι Γουόκερ και ακολούθησε ο Ζίζιτς.

Μπεσίκτας - Παρί: Ο αγώνας

Η Παρί ξεκίνησε... σεληνιασμένη τον αγώνα στην έδρα της Μπεσίκτας με επιμέρους σκορ 12-0 και 14-2. Η ομάδα του Λεφέβρ μπήκε «καυτή» με τους Νιλικίνα, Ιφί και Ερέρα να έχουν την... μπαγκέτα για τους Παριζιάνους. Στη συνέχεια της πρώτης περιόδου, οι γηπεδούχοι του Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς έσφιξαν την άμυνά τους, κυκλοφόρησαν την μπάλα στην επίθεση και με... μπροστάρη τον Λόνι Γουόκερ μείωσαν αισθητά τη διαφορά και έκλεισαν το δεκάλεπτο με το σκορ στο 21-18 εις βάρος τους.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η τουρκική ομάδα ισοφάρισε δύο φορές το σκορ στην αρχή της περιόδου (21-21, 23-23) αλλά στη συνέχεια η ομάδα της «Πόλης του Φωτός» επέβαλλε και πάλι τους δικούς της... κανόνες στην αναμέτρηση. Το σύνολο του Λεφέβρ εκτόξευσε τη διαφορά στους 12 πόντους (45-33), το οποίο ήταν και το σκορ που έστειλε τους δύο αντιπάλους στα αποδυτήρια. Για την Μπεσίκτας, ο Λόνι Γουόκερ ολοκλήρωσε το πρώτο εικοσάλεπτο με 11 πόντους, ενώ για τους φιλοξενούμενους ο Τζόνσον κατέγραψε 8 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Ναντίρ Ιφί μέτρησε 7 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το ματς κύλησε πάνω κάτω στο ίδιο τέμπο. Ο Γουόκερ ήταν καταπληκτικός αλλά... μόνος του για την Μπεσίκτας και οι παίκτες της γαλλικής ομάδας «φλέρταραν» μονίμως με διψήφιες διαφορές. Στην επιθετική... εξίσωση μπήκε και ο Ρόντεν, που έγινε γρήγορα - γρήγορα διψήφιος, με τον Τζόνσον να κάνει double - double και τον Νιλικίνα να είναι σταθερά σε καλό βράδυ.

Προς το τέλος της τρίτης περιόδου όμως, η ομάδα της Πόλης μείωσε σημαντικά τη διαφορά και το αδιανόητο τρίποντο του Γουίλμπεκιν πίσω από το κέντρο στην εκπνοή, διαμόρφωσε το 63-58, με την Παρί να έχει σταθερά το προβάδισμα.

Στο τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο, ο ρυθμός ήταν φρενήρης και η επιθετική αφύπνιση του Ναντίρ Ιφί διατηρούσε σταθερά την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας στο... τιμόνι του ματς. Η διαφορά κυμαινόταν σταθερά από τέσσερις έως επτά πόντους. Στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι είχαν πιο κυνικές επιλογές στην επίθεση και το τελικό 88-76 τους έδωσε την έβδομη σερί νίκη τους στη φετινή EuroLeague.

Τα δεκάλεπτα: 18-21, 33-45, 58-63, 76-88