Ο Στέφανος Μάκρης σημείωσε στο Gazz Floor by Novibet ένα ενδιαφέρον στατιστικό από την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Βαλένθια.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε χθες (24/11) στην Βαλένθια και έφυγε νικητής από τη «Roig Arena» με 86-83, χάρη στο buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις.

Στη post game ανάλυση του Gazz Floor by Novibet, ο Στέφανος Μάκρης στάθηκε σε ένα ιδιαίτερο στατιστικό του αγώνα, το οποίο δείχνει πως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκει σιγά σίγα το πως θα πρέπει να διαχειρίζεται το ρόστερ των «Πρασίνων», ώστε να μπορούν όλοι οι πάικτες να παίζουν και να βγάλουν την ενέργεια που χρειάζεται.

«Εμένα μου έχει μείνει ότι ο Παναθηναϊκός έριξε στο παρκέ 19 διαφορετικές πεντάδες. Συνήθως είναι γύρω στις 13-14, τουλάχιστον στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι μια ειδική συνθήκη λόγω Βαλένθια, αλλά αυτές οι 19 διαφορετικές πεντάδες, έστω κι αν είναι για δύο ή τρεις κατοχές ή για περισσότερο, είναι ενδεικτικό στοιχείο.

Αυτό το ματς, έστω και από σπόντα, μπορεί να είναι ένας οδηγός για το πώς θα μοιράζεται ο χρόνος ανάμεσα στους 12 παίκτες που θα είναι διαθέσιμοι, ώστε να μπορούν όλοι να παίξουν όσο χρειάζεται και να βγάλουν την ενέργεια που χρειάζεται».