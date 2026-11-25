Ο Παντελής Μπούτσκος μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για την προσθήκη παίκτη στον Παναθηναϊκό και την αξιολόγηση του Μουστάφα Φαλ από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε την Τρίτη (24/11) στην Ισπανία για να αναμετρηθεί με τη Βαλενθία, την οποία και κέρδισε με 83-86, χάρη στο buzzer beater του Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, το οποίο ξύπνησε έντονες μνήμες από το game 2 των περσινών playoffs, το οποίο και κρίθηκε με τον ίδιο τρόπο.

Πέρα από τον Αμερικανό φόργουορντ, ο οποίος αναδείχθηκε και MVP του αγώνα, μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε χθες και ο Μουστάφα Φαλ, ο οποίος κερδίζει όλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής και βρίσκει ενεργό ρόλο στο ροτέισον των Πρασίνων.

Στο γεγονός αυτό στάθηκε άλλωστε και ο Παντελής Μπούτσκος, ο οποίος στην χθεσινή post game εκπομπή του Gazz Floor, μίλησε για την εμφάνιση του Γάλλου ψηλού, τονίζοντας πως είναι ένας πολύ χρήσιμος παίκτης, που μπορεί να δώσει τη λύση στο θέμα των ψηλών που έχει προκύψει στο «τριφύλλι».

«Ποτέ δεν μπήκε στο μυαλό του Ζοτς η προσθήκη παίκτη πριν αξιολογηθεί ο Φαλ», τόνισε ο άλλοτε κόουτς του ΠΑΟΚ, δείχοντας πως ο Σέρβος τεχνικός υπολογίζει κανονικά τον πρώην σέντερ του Ολυμπιακού.