Παρά τις απουσίες του ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Χάποελ Τελ Αβίβ στη «SUNEL Arena» και βρέθηκε μόνος, πρώτος, στην κορυφή της κατάταξης στην Euroleague.

Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός απέναντι στη Χάποελ και έφτασε στην τελική επικράτησε με 104-79, σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κόρι Τζόζεφ ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους.

Νωρίτερα η Παρτίζαν είχε περάσει από το Ντουμπάι κερδίζοντας εύκολα την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ με 71-84.

Η 14η αγωνιστική

Τρίτη (24/11)

Μπεσίκτας – Παρί 76-88

Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108

Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 83-86

Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 91-95

Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 77-83

Τετάρτη (25/11):

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Ντουμπάι – Παρτιζάν 71-84

Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 104-79

21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας

Η Βαθμολογία:

Ολυμπιακός 11-3 Βαλένθια 10-4 Παναθηναϊκός 10-4 Φενέρμπαχτσε 9-5 Ντουμπάι 9-5 Ζάλγκιρις 8-5 Ερυθρός Αστέρας 8-6 Μπαρτσελόνα 8-6 Παρτίζαν 8-6 Παρί 8-6 Ρεάλ Μαδρίτης 7-6 Χάποελ Τελ Αβίβ 7-7 Aναντολού Εφές 6-7 Βίρτους Μπολόνια 6-8 Μπεσίκτας 6-8 Βιλερμπάν 4-9 Μπάγερν Μονάχου 4-10 Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10 Αρμάνι Μιλάνο 3-10 Μπασκόνια 1-12

Η επόμενη αγωνιστική (15η)

Πέμπτη (03/12)

19:30 Αναντολού Εφές - Βαλένθια

19:45 Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας

20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο

21:00 Μπάγερν - Παρί

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα

22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παρτίζαν

22:00 Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ

Παρασκευή (04/12)