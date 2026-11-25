Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Χάποελ
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Παρά τις απουσίες του ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα της Χάποελ Τελ Αβίβ στη «SUNEL Arena» και βρέθηκε μόνος, πρώτος, στην κορυφή της κατάταξης στην Euroleague.
Ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός απέναντι στη Χάποελ και έφτασε στην τελική επικράτησε με 104-79, σε μια βραδιά που εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κόρι Τζόζεφ ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας με 27 πόντους.
Νωρίτερα η Παρτίζαν είχε περάσει από το Ντουμπάι κερδίζοντας εύκολα την ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ με 71-84.
Η 14η αγωνιστική
Τρίτη (24/11)
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- Μπεσίκτας – Παρί 76-88
- Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108
- Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός 83-86
- Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο 91-95
- Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε 77-83
Τετάρτη (25/11):
Δείτε Επίσης
- Ντουμπάι – Παρτιζάν 71-84
- Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 104-79
- 21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας
Η Βαθμολογία:
- Ολυμπιακός 11-3
- Βαλένθια 10-4
- Παναθηναϊκός 10-4
- Φενέρμπαχτσε 9-5
- Ντουμπάι 9-5
- Ζάλγκιρις 8-5
- Ερυθρός Αστέρας 8-6
- Μπαρτσελόνα 8-6
- Παρτίζαν 8-6
- Παρί 8-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-7
- Aναντολού Εφές 6-7
- Βίρτους Μπολόνια 6-8
- Μπεσίκτας 6-8
- Βιλερμπάν 4-9
- Μπάγερν Μονάχου 4-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10
- Αρμάνι Μιλάνο 3-10
- Μπασκόνια 1-12
Η επόμενη αγωνιστική (15η)
Πέμπτη (03/12)
- 19:30 Αναντολού Εφές - Βαλένθια
- 19:45 Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας
- 20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
- 21:00 Μπάγερν - Παρί
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα
- 22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παρτίζαν
- 22:00 Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παρασκευή (04/12)
- 19:00 Μπεσίκτας - Παναθηναϊκός
- 20:00 Ζάλγκιρις - Ντουμπάι BC
- 21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
@Photo credits: INTIME
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