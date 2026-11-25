Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Οι επικές αντιδράσεις των Γιαμπουσέλε και Φρανσίσκο στο «Χ» μετά το game winner του Χέιζ-Ντέιβις!
Ίδιο γήπεδο, ίδιος εκτελεστής και ίδιος πανηγυρισμός. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις το έκανε ξανά όπως στο περσινό Game 2 των Playoffs κόντρα στη Βαλένθια χαρίζοντας με το εντυπωσιακό του buzzer beater τρίποντο τη νίκη στον Παναθηναϊκό.
Παίκτες και σταφ έγιναν «ένα» έτρεξαν στη φυσούνα έως το προπονητικό και κουλουριάστηκαν στο παρκέ πανηγυρίζοντας το σπουδαίο διπλό.
Μάλιστα, μερικοί δεν έμειναν μόνο σε αυτό αναρτώντας τις αντιδράσεις τους δημόσια στο «Χ». Συγκεκριμένα, ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε έκανε ποστ με το όνομα του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στα κεφαλαία δίνοτνας έμφαση με emoji εντυπωσιασμού και φωτιάς. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο από την άλλη, έγραψε: «Κέντρικ Ναν για την ισοφάριση με τρίποντο, μετά Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις με το νικητήριο από το ίδιο σημείο. Τρελό παιχνίδι».
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NIGEL HAYES-DAVIS 🤯🔥— Guerschon Yabusele (@yabusele28) November 24, 2026
KN With the game-tying 3 then NHD With the game Winner Same spot crazy game ☘️😮💨— Sylvain Francisco (@S_CISCO_2) November 24, 2026
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