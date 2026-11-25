Ο Παναθηναϊκός ανήρτησε ένα μοναδικό βίντεο από τον τρόπο που πανηγύρισαν οι παίκτες με τον Μάικ Μπατίστ το νικηφόρο καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις.

Όπως και πέρυσι στο Game 2 των Playoffs, έτσι και τώρα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέρανε την Βαλένθια με Buzzer Beater για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στην Ισπανία με 83-86.

Στα social media του Παναθηναϊκού αναρτήθηκε ένα μοναδικό βίντεο που δείχνει τους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών των «πράσινων» και του Μάικ Μπατίστ που... τρελάθηκαν. Άπαντες έτρεξαν στη φυσούνα και οδηγήθηκαν στο προπονητικό όπου κουλουριαστηκαν με τον Αμερικανό φόργουορντ στο πακρέ.

Δείτε το τρομερό βίντεο