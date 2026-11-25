Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Έτσι πανηγύρισαν οι παίκτες το καλάθι του Χέιζ-Ντέιβις!
Όπως και πέρυσι στο Game 2 των Playoffs, έτσι και τώρα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέρανε την Βαλένθια με Buzzer Beater για τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στην Ισπανία με 83-86.
Στα social media του Παναθηναϊκού αναρτήθηκε ένα μοναδικό βίντεο που δείχνει τους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών των «πράσινων» και του Μάικ Μπατίστ που... τρελάθηκαν. Άπαντες έτρεξαν στη φυσούνα και οδηγήθηκαν στο προπονητικό όπου κουλουριαστηκαν με τον Αμερικανό φόργουορντ στο πακρέ.
Δείτε το τρομερό βίντεο
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NIGEL. HAYES. DAVIS. 🥶 WHAT DID YOU DO???!!! 🤯💚 https://t.co/yJwCS7WhPH— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2026
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