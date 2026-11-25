Γκραντ: «Ήμουν θυμωμένος με τον εαυτό μου»
Απίθανο φινάλε στη «Roig Arena», με τον Παναθηναϊκό να φεύγει με ένα πολύ μεγάλο διπλό. Οι «πράσινοι» χάρη σε ένα φανταστικό buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, πήρανε τη νίκη με 86-83 επί της Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Τζέριαν Γκραντ, είπε ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με κάποια λάθη που έκανε, όμως τον κάλυψε η υπόλοιπη ομάδα.
Ο Γκραντ είπε
«Ήμουν θυμωμένος με τον εαυτό μου, γιατί έχασα το lay up και για κάποια λάθη που είχα κάνει, αλλά για αυτό είναι η ομάδα. Οι συμπαίκτες μου, με κάλυψαν. Ο Νάιτζελ σκόραρε το game winner ξανά και ήταν σαν deja vu.
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Ναι σίγουρα. Μέχρι αυτό το σημείο ήταν η καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγκα, οπότε το να έρθεις εδώ και να πάρεις τη νίκη, δείχνει τι είμαστε ικανοί να πετύχουμε».
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