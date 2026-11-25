Ο Κέντρικ Ναν ήταν εκείνος που ισοφάρισε τον συγκλονιστικό αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια πριν το μεγάλο τρίποντο-νίκης του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και στη συνέχεια πήρε την μπάλα στο σπίτι του.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR με τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ξέρανε ξανά τη Βαλένθια (86-83) σε χρόνο μηδέν με τον Κέντρικ Ναν ωστόσο να έχει φέρει μια κατοχή νωρίτερα τον αγώνα στα ίσια (83-83) με μεγάλο τρίποντο.

Ο Αμερικανός γκαρντ του «τριφυλλιού» μετά το τεράστιο τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις από τα 9,3 μέτρα πήρε την μπάλα αγκαλιά και αποχώρησε κι εκείνος μ' ένα πλατύ χαμόγελο από τη Roig Arena ακολουθώντας τους συμπαίκτες του στους πανηγυρισμούς μέσα στα αποδυτήρια.

Ο Κέντρικ Ναν που τελείωσε τον αγώνα με 13 πόντους (1/1 βολές, 3/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 22:42 λεπτά συμμετοχής πήρε την μπάλα ενθύμιο από τον επικό αγώνα με τη Βαλένθια για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

NIGEL. HAYES. DAVIS. 🥶 WHAT DID YOU DO???!!! 🤯💚 https://t.co/yJwCS7WhPH November 24, 2026

Μοναδικές στιγμές που θύμισαν την περσινή σειρά των playoffs στο συγκεκριμένο γήπεδο που περιλάμβανε ξανά ένα μεγάλο καλάθι του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις...