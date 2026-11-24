Άλμπερτ: «Έχει εξαιρετικούς παίκτες ο Παναθηναϊκός»
Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό στην Ισπανία. Φιλοξενήθηκε από τη Βαλένθια για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague και χάρη σε ένα «μαγικό» buzzer beater τρίποντο του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, πήρε τη νίκη με 86-83.
Ο Τσάβι Άλμπερτ έκανε το δικό του σχόλιο για το ματς και είπε ότι ο Παναθηναϊκός έχει εξαιρετικούς παίκτες.
Ο Άλμπερτ είπε
«Εξαιρετικό παιχνίδι, είχε τα πάνω του και τα κάτω του. Οι παίκτες μας δώσανε το 100%. Μερικά μεγάλα σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα έκριναν το ματς, έχουν εξαιρετικούς παίκτες. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και θα είμαστε έτοιμοι μετά τα παράθυρα του Νοεμβρίου».
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