Με επιθετική πολυφωνία και τον Ρόμαν Σόρκιν να πρωταγωνιστεί η Μακάμπι πέρασε από το Μόναχο κερδίζοντας (87-79) τη Μπάγερν για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

Με τον Ρόμαν Σόρκιν να βάζει τη «σφραγίδα» του η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε (87-79) της Μπάγερν στο Μόναχο για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ισραηλινοί εκτός από τον Ισραηλινό σέντερ που είχε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, είχε τον Τζίμι Κλάρκ και τον Γιαμ Μαντάρ με 13 πόντους και τον Κίτον Γουάλας με 12 πόντους.

Από τη Μπάγερν ο Μάριον Μπότσαμπ είχε 13 πόντους, ενώ άλλους 13 πόντους πρόσθεσε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον. Η Μακάμπι έχει πλέον ρεκόρ 4-10, ενώ οι Γερμανοί μετρούν 4 νίκες και 10 ήττες.

Μπάγερν-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Η Μπάγερν είχε τον έλεγχο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (13-7 στο 4.30''), ωστόσο η Μακάμπι ισορρόπησε το ματς (15-15 στο 7.20'') και με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε το πρώτο 10λεπτο (21-21).

Οι παίκτες του Όντεντ Κάτας προσπέρασαν (24-30 στο 13.30') και έφτασαν στο +7 (36-43 στο 18.30'') πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο (43-50 στο 20') με τους Ισραηλινούς να έχουν επιβάλλει τους κανόνες τους.

Τα 7 επιθετικά ριμπάουντ της Γερμανικής ομάδας δεν της επέτρεψαν να είναι μέσα στο ματς παρά τις λύσεις από τους Ουάσινγκτον, Τζέσαπ και Τίμαν. Η Μακάμπι με τον Ρόμαν Σόρκιν να σκοράρει και τους Μαντάρ, Κλαρκ και Κόλσον είχε το «πάνω χέρι» στο τρίτο 10λεπτο (49-55 στο 24').

Ωστόσο, η Μπάγερν αντέδρασε και με μεγάλο τρίποντο στο τέλος της τρίτης περιόδου έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους (68-66 στο 30'). Μάλιστα, βρέθηκαν στο +4 (72-68 στο 33') στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, αλλά η συνέχεια ανήκε στον Σόρκιν, ο οποίος με μεγάλα σουτ έβαλε σε θέση... οδηγού την «ομάδα του λαού» (74-81 στο 37.30'') και ήταν εκείνος που προσυπέγραψε την τέταρτη νίκη της Μακάμπι στη Euroleague.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… στην τελευταία περίοδο ο Ρόμαν Σόρκιν οδήγησε την Μακάμπι σ' ένα εντυπωσιακό 11-21 συμβάλλοντας στην ανατροπή του σκηνικού και τη νίκη των Ισραηλινών.

MVP O… Κίτον Γουάλας είχε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 20:20 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ρόμαν Σόρκιν (17 πόντους, 5 ριμπάουντ), Τζίμι Κλάρκ (13 πόντους), Γιαμ Μαντάρ (13 πόντους) και Καμάρ Μπάλντουιν (10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γιοχάνες Βόιγκτμαν τελείωσε τον αγώνα με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 21:53 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο PIR.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Όσκαρ Ντα Σίλβα είχε μόλις 2 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 12 κλεψίματα της Μακάμπι (έναντι 8 των γηπεδούχων) αποτέλεσαν βασικό συστατικό της επικράτησης τους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-21, 43-50, 68-66, 79-87.

FC Bayern Munich 2FG 3FG FT REB DEFENSE / OFFENSE BLK FOULS Head coach: Anton Gavel MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F A C D PIR +/- # Players 0 M. Norris 17:38 5 1/2 50.0% 0/2 0.0% 3/4 75.0% 1 3 4 1 1 0 2 0 1 3 11 +4 1 O. Da Silva 17:00 2 1/2 50.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 3 1 4 0 0 2 0 0 1 1 2 -9 3 M. Beauchamp * 27:49 13 2/5 40.0% 3/6 50.0% 0/1 0.0% 0 4 4 1 0 1 1 2 2 1 8 -8 4 D. Washington 19:43 13 5/8 62.5% 1/4 25.0% 0/0 0.0% 0 3 3 4 1 3 0 2 5 0 5 -4 7 J. Voigtmann * 21:53 8 1/1 100.0% 2/3 66.7% 0/0 0.0% 2 5 7 4 2 2 0 0 2 0 16 8 T. Jensen 07:30 0 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 -1 10 J. Jessup 17:29 10 2/4 50.0% 2/4 50.0% 0/0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 0 0 11 -8 11 V. Lucic 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 A. Obst * 25:32 12 2/3 66.7% 2/7 28.6% 2/2 100.0% 0 0 0 1 1 1 0 2 2 3 6 +1 31 R. Jokubaitis * 21:57 8 2/3 66.7% 0/2 0.0% 4/6 66.7% 1 1 2 5 0 3 0 0 1 3 9 -4 32 J. Thiemann * 16:36 7 2/3 66.7% 1/3 33.3% 0/0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 1 0 2 7 -9 50 A. Wiley 06:53 1 0/1 0.0% 0/0 0.0% 1/2 50.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 1 3 2 -2 Team 6 0 6 0 0 2 0 0 0 0 4 TOTAL 200:00 79 18/33 54.5% 11/32 34.4% 10/15 66.7% 13 22 35 21 8 16 3 8 16 16 81 -40