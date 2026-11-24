Μπάγερν-Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87: Με πλουραλισμό και Σόρκιν άλωσε την Sap Garden
Με τον Ρόμαν Σόρκιν να βάζει τη «σφραγίδα» του η Μακάμπι Τελ Αβίβ επικράτησε (87-79) της Μπάγερν στο Μόναχο για την 14η αγωνιστική της Euroleague. Οι Ισραηλινοί εκτός από τον Ισραηλινό σέντερ που είχε 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ, είχε τον Τζίμι Κλάρκ και τον Γιαμ Μαντάρ με 13 πόντους και τον Κίτον Γουάλας με 12 πόντους.
Από τη Μπάγερν ο Μάριον Μπότσαμπ είχε 13 πόντους, ενώ άλλους 13 πόντους πρόσθεσε ο Ντουέιν Ουάσινγκτον. Η Μακάμπι έχει πλέον ρεκόρ 4-10, ενώ οι Γερμανοί μετρούν 4 νίκες και 10 ήττες.
Μπάγερν-Μακάμπι Τελ Αβίβ: Ο αγώνας
Η Μπάγερν είχε τον έλεγχο στο ξεκίνημα της αναμέτρησης (13-7 στο 4.30''), ωστόσο η Μακάμπι ισορρόπησε το ματς (15-15 στο 7.20'') και με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε το πρώτο 10λεπτο (21-21).
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Οι παίκτες του Όντεντ Κάτας προσπέρασαν (24-30 στο 13.30') και έφτασαν στο +7 (36-43 στο 18.30'') πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο (43-50 στο 20') με τους Ισραηλινούς να έχουν επιβάλλει τους κανόνες τους.
Τα 7 επιθετικά ριμπάουντ της Γερμανικής ομάδας δεν της επέτρεψαν να είναι μέσα στο ματς παρά τις λύσεις από τους Ουάσινγκτον, Τζέσαπ και Τίμαν. Η Μακάμπι με τον Ρόμαν Σόρκιν να σκοράρει και τους Μαντάρ, Κλαρκ και Κόλσον είχε το «πάνω χέρι» στο τρίτο 10λεπτο (49-55 στο 24').
Ωστόσο, η Μπάγερν αντέδρασε και με μεγάλο τρίποντο στο τέλος της τρίτης περιόδου έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους (68-66 στο 30'). Μάλιστα, βρέθηκαν στο +4 (72-68 στο 33') στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου, αλλά η συνέχεια ανήκε στον Σόρκιν, ο οποίος με μεγάλα σουτ έβαλε σε θέση... οδηγού την «ομάδα του λαού» (74-81 στο 37.30'') και ήταν εκείνος που προσυπέγραψε την τέταρτη νίκη της Μακάμπι στη Euroleague.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… στην τελευταία περίοδο ο Ρόμαν Σόρκιν οδήγησε την Μακάμπι σ' ένα εντυπωσιακό 11-21 συμβάλλοντας στην ανατροπή του σκηνικού και τη νίκη των Ισραηλινών.
MVP O… Κίτον Γουάλας είχε 12 πόντους, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε 20:20 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 18 βαθμούς στο PIR.
ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Ρόμαν Σόρκιν (17 πόντους, 5 ριμπάουντ), Τζίμι Κλάρκ (13 πόντους), Γιαμ Μαντάρ (13 πόντους) και Καμάρ Μπάλντουιν (10 πόντους, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ).
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Γιοχάνες Βόιγκτμαν τελείωσε τον αγώνα με 8 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα σε 21:53 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 16 βαθμούς στο PIR.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Όσκαρ Ντα Σίλβα είχε μόλις 2 πόντους και 4 ριμπάουντ σε 17 λεπτά συμμετοχής.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Τα 12 κλεψίματα της Μακάμπι (έναντι 8 των γηπεδούχων) αποτέλεσαν βασικό συστατικό της επικράτησης τους.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-21, 43-50, 68-66, 79-87.
|FC Bayern Munich
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|DEFENSE / OFFENSE
|BLK
|FOULS
|Head coach: Anton Gavel
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|A
|C
|D
|PIR
|+/-
|#
|Players
|0
|M. Norris
|17:38
|5
|1/2
|50.0%
|0/2
|0.0%
|3/4
|75.0%
|1
|3
|4
|1
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|11
|+4
|1
|O. Da Silva
|17:00
|2
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|1
|4
|0
|0
|2
|0
|0
|1
|1
|2
|-9
|3
|M. Beauchamp *
|27:49
|13
|2/5
|40.0%
|3/6
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0
|4
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|2
|1
|8
|-8
|4
|D. Washington
|19:43
|13
|5/8
|62.5%
|1/4
|25.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|4
|1
|3
|0
|2
|5
|0
|5
|-4
|7
|J. Voigtmann *
|21:53
|8
|1/1
|100.0%
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|2
|5
|7
|4
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|16
|8
|T. Jensen
|07:30
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|-1
|10
|J. Jessup
|17:29
|10
|2/4
|50.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|-8
|11
|V. Lucic
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|A. Obst *
|25:32
|12
|2/3
|66.7%
|2/7
|28.6%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|3
|6
|+1
|31
|R. Jokubaitis *
|21:57
|8
|2/3
|66.7%
|0/2
|0.0%
|4/6
|66.7%
|1
|1
|2
|5
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|9
|-4
|32
|J. Thiemann *
|16:36
|7
|2/3
|66.7%
|1/3
|33.3%
|0/0
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|2
|7
|-9
|50
|A. Wiley
|06:53
|1
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1/2
|50.0%
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|3
|2
|-2
|Team
|6
|0
|6
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|4
|TOTAL
|200:00
|79
|18/33
|54.5%
|11/32
|34.4%
|10/15
|66.7%
|13
|22
|35
|21
|8
|16
|3
|8
|16
|16
|81
|-40
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|Blocks
|Fouls
|Head coach: Oded Kattash
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|BLK
|PF
|PIR
|+/-
|#
|Players
|1
|J. Hoard *
|23:56
|6
|3/6
|50.0%
|3/6
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|4
|5
|9
|1
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|17
|-1
|2
|J. Clark Iii
|24:21
|13
|5/10
|50.0%
|4/5
|80.0%
|1/5
|20.0%
|2/2
|100.0%
|1
|1
|2
|1
|3
|2
|1
|0
|3
|5
|15
|+8
|4
|G. Lavi
|07:45
|4
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|5
|+2
|5
|A. Bacot Jr.
|07:49
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|2
|0
|0
|-1
|9
|R. Sorkin
|24:16
|17
|6/12
|50.0%
|2/6
|33.3%
|4/6
|66.7%
|1/2
|50.0%
|1
|4
|5
|1
|0
|0
|1
|2
|2
|2
|15
|+11
|10
|O. Brissett *
|19:54
|5
|3/5
|60.0%
|1/3
|33.3%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|6
|-12
|12
|J. Dibartolomeo
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|K. Wallace
|20:20
|12
|4/9
|44.4%
|3/5
|60.0%
|1/4
|25.0%
|3/4
|75.0%
|3
|2
|5
|4
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|18
|+9
|23
|D. Theis *
|14:47
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|1
|0
|0
|0
|-4
|26
|Y. Madar *
|17:53
|13
|6/6
|100.0%
|0/0
|0.0%
|4/6
|66.7%
|1/1
|100.0%
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|13
|+5
|44
|K. Baldwin *
|25:26
|10
|8/13
|61.5%
|5/8
|62.5%
|0/5
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|4
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|6
|+12
|50
|B. Colson
|13:33
|7
|3/5
|60.0%
|2/3
|66.7%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|9
|+7
|Team
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|TOTAL
|200:00
|87
|34/70
|48.6%
|22/38
|57.9%
|12/32
|37.5%
|7/9
|77.8%
|12
|24
|36
|13
|12
|13
|8
|3
|16
|16
|102
|+40
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.