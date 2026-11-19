Η Ντουμπάι BC επικράτησε της Μακάμπι Τελ Αβιβ στην Κύπρο με 80-74 , για την 13η αγωνιστική της EuroLeague, πραγματοποιώντας καταπληκτικό 4ο δεκάλεπτο.

Το 2/2 στη διπλή εβδομάδα έκανε η Ντουμπάι BC, αφού μετά την Αναναντολού Εφές επικράτησε της Μακάμπι με 80-74.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, πραγματοποίησε καταπληκτικό 4ο δεκάλεπτο, τρέχοντας επιμέρους σερί (12-22) και μπόρεσε να... κλέψει τη νίκη από το σύνολο του Κάτας.

MVP της αναμέτρησης ο Ντουέιν Μπέικον με 18 πόντους, 2 ριμπαόυντ και 2 ασίστ, ενώ πολύ θετικός ήταν ο Τόμας Γουόκαπ που σκόραρε 8 πόντους, έχοντας (2/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μαντάρ με 17 πόντους.

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC: Η εξέλιξη του αγώνα

Χάρη στο πολύ καλό ποσοστό ευστοχίας που είχε η Μακάμπι (7/8 δίποντα, 4/8 τρίποντα), μπόρεσε να πάρει διψήφιο προβάδισμα στην αναμέτρηση από το πρώτο δεκάλεπτο (26-14).

Στη δεύτερη περίοδο η Ντουμπάι BC βελτίωσε την εικόνα της και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ μάλιστα ανάγκασε τους Ισραηλινούς να υποπέσουν σε αρκετά λάθη (5).

Ο Μπέικον... οδηγούσε την ομάδα του στην επίθεση με τον ίδιο να πετυχαίνει επτά πόντους στο 2ο δεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια στο -6 (47-40, 20')

Μετά την ανάπαυλα οι δύο ομάδες ξεκίνησαν παρόμοια, με τη Μακάμπι να κρατάει το προβάδισμά της (54-47. 25'). Το ίδιο τέμπο συνεχίστηκε και προς το φινάλε της τρίτης περιόδου.

🪂🚀 https://t.co/VMPBkWi5ox — Dubai Basketball (@dubaibasket) November 19, 2026

Στην έναρξη της 4ης περιόδου η ομάδα των Εμιράτων μπόρεσε να φέρει το ματς στα ίσια (62-62, 32'), βρίσκοντας τις απαιτούμενες λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, ενώ λίγο αργότερα ο Ντάγκουμπιτς έβαλε μπροστά την Ντουμπάι (62-65, 32'), μετά από εύστοχο τρίποντό του, με το σερί της να είναι (7-0).

Το σύνολο του Πασκουάλ συνέχισε να κρατάει τα «ηνία» του σκορ (66-71, 35'), με τη Μακάμπι να... πληρώνει την αστοχία της έξω από το τρίποντο (7/24, 29.2%) και την Ντουμπάι να κάνει... πάρτι στην επίθεσή της (66-74, 35').

Δύο καλές άμυνες της Μακάμπι και ένα γρήγορο (4-0) ανέτρεψαν το σκηνικό, με τον Τάις να διαμορφώνει το (70-74, 36'), κάνοντας θρίλερ το φινάλε. Η αστοχία των Ισραηλινών συνεχίστηκε, χάνοντας δύο διαδοχικά τρίποντα και η Ντουμπάι, έχοντας το +4 (74-78), είχε την επίθεση με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Καμπενγκέλε πήγε στις βολές και ευστόχησε σε μία, διαμορφώνοντας το (74-79), 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Η Μακάμπι έχασε το δίποντο με τον Κλαρκ και ο Μπείκον... κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα του με μία βολή.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 47-40, 62-58, 74-80

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤ Ι...Έκανε σερί 22-12 στο 4ο δεκάλεπτο

Ι...Έκανε σερί 22-12 στο 4ο δεκάλεπτο MVP ΗΤΑΝ Ο. .. Ντουέιν Μπέικον με 18 πόντους, 2 ριμπαόυντ και 2 ασίστ.

.. με 18 πόντους, 2 ριμπαόυντ και 2 ασίστ. ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο. .. Καμπενγκέλε με 9 πόντους και 11 ριμπάουντ.

.. με 9 πόντους και 11 ριμπάουντ. ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο... Μαντάρ με 17 πόντους.

Ο... με 17 πόντους. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ...Ο Κόλσον σε 15 λεπτά είχε 0 πόντους.

...Ο σε 15 λεπτά είχε 0 πόντους. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 11 ριμπάουντ του Καμπενγκέλε.

Maccabi Rapyd Tel Aviv 2FG 3FG FT REB DEFENSE BLOCKS OFFENSIVE FOULS PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Against C D PIR 1 J. Hoard * 25:39 4 2/2 100.0% 0/0 0.0% 0/2 0.0% 3 2 5 0 0 0 0 0 3 1 5 2 J. Clark III 19:22 8 1/4 25.0% 2/6 33.3% 0/2 0.0% 0 1 1 4 1 3 0 0 2 2 2 5 A. Bacot Jr. 15:30 4 2/5 40.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 0 3 1 1 0 0 0 1 0 4 9 R. Sorkin 15:14 7 2/3 66.7% 0/0 0.0% 3/4 75.0% 1 1 2 0 0 3 0 0 2 4 6 10 O. Brissett * 25:09 7 1/1 100.0% 1/2 50.0% 2/2 100.0% 2 5 7 2 0 1 1 0 4 3 14 12 J. DiBartolomeo 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 K. Wallace 13:59 7 2/2 100.0% 1/5 20.0% 0/0 0.0% 0 2 2 0 0 1 0 0 3 0 1 22 T. Leaf 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 D. Theis * 22:44 8 3/3 100.0% 0/3 0.0% 2/2 100.0% 0 3 3 0 0 1 2 0 3 1 7 26 Y. Madar * 25:09 17 3/4 75.0% 2/5 40.0% 5/7 71.4% 1 3 4 5 1 2 0 0 3 6 22 44 K. Baldwin * 21:56 12 3/5 60.0% 2/5 40.0% 0/0 0.0% 0 2 2 2 0 2 0 0 2 1 8 50 B. Colson 15:18 0 0/1 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 0 3 3 0 0 0 1 0 0 0 1 TOTAL 200:00 74 19/30 63.3% 8/28 28.6% 12/19 63.2% 10 24 34 14 3 14 4 1 23 18 71

Coach: Oded Kattash | * Starting five

Dubai Basketball 2FG 3FG FT REB DEFENSE BLOCKS OFFENSIVE FOULS PIR # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Against C D PIR 0 E. Okobo 22:44 8 2/3 66.7% 1/5 20.0% 1/1 100.0% 0 4 4 6 3 1 0 0 1 1 15 2 N. Dangubic 15:05 8 0/1 0.0% 2/3 66.7% 2/2 100.0% 0 2 2 0 1 1 0 0 3 2 7 3 D. Bacon * 27:46 18 6/8 75.0% 1/3 33.3% 3/5 60.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 3 16 4 J. Blossomgame 25:39 9 3/3 100.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 10 9 M. Huertas 02:22 4 1/1 100.0% 0/0 0.0% 2/2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 D. Musa * 13:06 2 1/2 50.0% 0/1 0.0% 0/2 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 2 17 M. Kabengele * 26:26 9 2/5 40.0% 0/3 0.0% 5/6 83.3% 5 6 11 0 2 2 0 1 2 5 15 21 M. Diakite 02:35 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/2 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2 23 T. Shengelia * 11:57 6 0/1 0.0% 1/5 20.0% 3/4 75.0% 1 1 2 0 0 1 0 2 2 2 -1 25 M. Wright IV * 20:29 2 1/4 25.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 1 0 1 2 0 1 0 0 2 0 -3 30 F. Petrusev 13:16 6 2/4 50.0% 0/1 0.0% 2/2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 5 44 T. Walkup 18:35 8 0/0 0.0% 2/2 100.0% 2/2 100.0% 0 2 2 5 0 0 0 0 4 2 13 TOTAL 200:00 80 18/32 56.3% 8/28 28.6% 20/28 71.4% 11 22 33 16 7 7 1 4 18 23 89

Coach: Xavi Pascual | * Starting five