Το 2/2 στη διπλή εβδομάδα έκανε η Ντουμπάι BC, αφού μετά την Αναναντολού Εφές επικράτησε της Μακάμπι με 80-74.
Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, πραγματοποίησε καταπληκτικό 4ο δεκάλεπτο, τρέχοντας επιμέρους σερί (12-22) και μπόρεσε να... κλέψει τη νίκη από το σύνολο του Κάτας.
MVP της αναμέτρησης ο Ντουέιν Μπέικον με 18 πόντους, 2 ριμπαόυντ και 2 ασίστ, ενώ πολύ θετικός ήταν ο Τόμας Γουόκαπ που σκόραρε 8 πόντους, έχοντας (2/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ.
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Στον αντίποδα ξεχώρισε ο Μαντάρ με 17 πόντους.
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ντουμπάι BC: Η εξέλιξη του αγώνα
Χάρη στο πολύ καλό ποσοστό ευστοχίας που είχε η Μακάμπι (7/8 δίποντα, 4/8 τρίποντα), μπόρεσε να πάρει διψήφιο προβάδισμα στην αναμέτρηση από το πρώτο δεκάλεπτο (26-14).
Στη δεύτερη περίοδο η Ντουμπάι BC βελτίωσε την εικόνα της και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ μάλιστα ανάγκασε τους Ισραηλινούς να υποπέσουν σε αρκετά λάθη (5).
Ο Μπέικον... οδηγούσε την ομάδα του στην επίθεση με τον ίδιο να πετυχαίνει επτά πόντους στο 2ο δεκάλεπτο και πήγε στα αποδυτήρια στο -6 (47-40, 20')
Μετά την ανάπαυλα οι δύο ομάδες ξεκίνησαν παρόμοια, με τη Μακάμπι να κρατάει το προβάδισμά της (54-47. 25'). Το ίδιο τέμπο συνεχίστηκε και προς το φινάλε της τρίτης περιόδου.
🪂🚀 https://t.co/VMPBkWi5ox— Dubai Basketball (@dubaibasket) November 19, 2026
Στην έναρξη της 4ης περιόδου η ομάδα των Εμιράτων μπόρεσε να φέρει το ματς στα ίσια (62-62, 32'), βρίσκοντας τις απαιτούμενες λύσεις στο μπροστινό μέρος του παρκέ, ενώ λίγο αργότερα ο Ντάγκουμπιτς έβαλε μπροστά την Ντουμπάι (62-65, 32'), μετά από εύστοχο τρίποντό του, με το σερί της να είναι (7-0).
Το σύνολο του Πασκουάλ συνέχισε να κρατάει τα «ηνία» του σκορ (66-71, 35'), με τη Μακάμπι να... πληρώνει την αστοχία της έξω από το τρίποντο (7/24, 29.2%) και την Ντουμπάι να κάνει... πάρτι στην επίθεσή της (66-74, 35').
Δύο καλές άμυνες της Μακάμπι και ένα γρήγορο (4-0) ανέτρεψαν το σκηνικό, με τον Τάις να διαμορφώνει το (70-74, 36'), κάνοντας θρίλερ το φινάλε. Η αστοχία των Ισραηλινών συνεχίστηκε, χάνοντας δύο διαδοχικά τρίποντα και η Ντουμπάι, έχοντας το +4 (74-78), είχε την επίθεση με 30 δευτερόλεπτα να απομένουν. Ο Καμπενγκέλε πήγε στις βολές και ευστόχησε σε μία, διαμορφώνοντας το (74-79), 19 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.
Η Μακάμπι έχασε το δίποντο με τον Κλαρκ και ο Μπείκον... κλείδωσε τη νίκη για την ομάδα του με μία βολή.
Τα δεκάλεπτα: 26-14, 47-40, 62-58, 74-80
- ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ...Έκανε σερί 22-12 στο 4ο δεκάλεπτο
- MVP ΗΤΑΝ Ο...Ντουέιν Μπέικον με 18 πόντους, 2 ριμπαόυντ και 2 ασίστ.
- ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο...Καμπενγκέλε με 9 πόντους και 11 ριμπάουντ.
- ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ Ο...Μαντάρ με 17 πόντους.
- ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Ο Κόλσον σε 15 λεπτά είχε 0 πόντους.
- ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ...Τα 11 ριμπάουντ του Καμπενγκέλε.
|Maccabi Rapyd Tel Aviv
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|DEFENSE
|BLOCKS
|OFFENSIVE FOULS
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|Against
|C
|D
|PIR
|1
|J. Hoard *
|25:39
|4
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0/2
|0.0%
|3
|2
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|1
|5
|2
|J. Clark III
|19:22
|8
|1/4
|25.0%
|2/6
|33.3%
|0/2
|0.0%
|0
|1
|1
|4
|1
|3
|0
|0
|2
|2
|2
|5
|A. Bacot Jr.
|15:30
|4
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|3
|0
|3
|1
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|4
|9
|R. Sorkin
|15:14
|7
|2/3
|66.7%
|0/0
|0.0%
|3/4
|75.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|3
|0
|0
|2
|4
|6
|10
|O. Brissett *
|25:09
|7
|1/1
|100.0%
|1/2
|50.0%
|2/2
|100.0%
|2
|5
|7
|2
|0
|1
|1
|0
|4
|3
|14
|12
|J. DiBartolomeo
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|K. Wallace
|13:59
|7
|2/2
|100.0%
|1/5
|20.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|0
|0
|1
|0
|0
|3
|0
|1
|22
|T. Leaf
|00:00
|0
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|D. Theis *
|22:44
|8
|3/3
|100.0%
|0/3
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|1
|2
|0
|3
|1
|7
|26
|Y. Madar *
|25:09
|17
|3/4
|75.0%
|2/5
|40.0%
|5/7
|71.4%
|1
|3
|4
|5
|1
|2
|0
|0
|3
|6
|22
|44
|K. Baldwin *
|21:56
|12
|3/5
|60.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|1
|8
|50
|B. Colson
|15:18
|0
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|TOTAL
|200:00
|74
|19/30
|63.3%
|8/28
|28.6%
|12/19
|63.2%
|10
|24
|34
|14
|3
|14
|4
|1
|23
|18
|71
Coach: Oded Kattash | * Starting five
|Dubai Basketball
|2FG
|3FG
|FT
|REB
|DEFENSE
|BLOCKS
|OFFENSIVE FOULS
|PIR
|#
|Players
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|STL
|TO
|F
|Against
|C
|D
|PIR
|0
|E. Okobo
|22:44
|8
|2/3
|66.7%
|1/5
|20.0%
|1/1
|100.0%
|0
|4
|4
|6
|3
|1
|0
|0
|1
|1
|15
|2
|N. Dangubic
|15:05
|8
|0/1
|0.0%
|2/3
|66.7%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|0
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|7
|3
|D. Bacon *
|27:46
|18
|6/8
|75.0%
|1/3
|33.3%
|3/5
|60.0%
|0
|2
|2
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|3
|16
|4
|J. Blossomgame
|25:39
|9
|3/3
|100.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|1
|2
|10
|9
|M. Huertas
|02:22
|4
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|5
|13
|D. Musa *
|13:06
|2
|1/2
|50.0%
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|2
|17
|M. Kabengele *
|26:26
|9
|2/5
|40.0%
|0/3
|0.0%
|5/6
|83.3%
|5
|6
|11
|0
|2
|2
|0
|1
|2
|5
|15
|21
|M. Diakite
|02:35
|0
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/2
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|-2
|23
|T. Shengelia *
|11:57
|6
|0/1
|0.0%
|1/5
|20.0%
|3/4
|75.0%
|1
|1
|2
|0
|0
|1
|0
|2
|2
|2
|-1
|25
|M. Wright IV *
|20:29
|2
|1/4
|25.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|1
|0
|1
|2
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|-3
|30
|F. Petrusev
|13:16
|6
|2/4
|50.0%
|0/1
|0.0%
|2/2
|100.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|1
|3
|5
|44
|T. Walkup
|18:35
|8
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|0
|2
|2
|5
|0
|0
|0
|0
|4
|2
|13
|TOTAL
|200:00
|80
|18/32
|56.3%
|8/28
|28.6%
|20/28
|71.4%
|11
|22
|33
|16
|7
|7
|1
|4
|18
|23
|89
Coach: Xavi Pascual | * Starting five
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