Βαθμολογία EuroLeague: Έτσι διαμορφώθηκε μετά το τρομερό «διπλό» δια χειρός Χέιζ-Ντέιβις
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Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της EuroLeague μετά την απίστευτη νίκη του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια.
Η 14η αγωνιστική
Τρίτη (24/11)
- Μπεσίκτας – Παρί 76-88
- Ερυθρός Αστέρας – Βίρτους Μπολόνια 84-108
- Μπάγερν Μονάχου – Μακάμπι Τελ Αβίβ 79-87
- 21:30 Βαλένθια – Παναθηναϊκός
- 21:45 Βιλερμπάν – Αρμάνι Μιλάνο
- 22:00 Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε
Τετάρτη (25/11):
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- 18:00 Ντουμπάι – Παρτιζάν
- 21:15 Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Μπασκόνια – Αναντολού Εφές
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας
Η Βαθμολογία:
- Ολυμπιακός 10-3
- Βαλένθια 10-4
- Παναθηναϊκός 10-4
- Ντουμπάι 9-4
- Φενέρμπαχτσε 8-5
- Μπαρτσελόνα 8-5
- Ζάλγκιρις 8-5
- Ερυθρός Αστέρας 8-6
- Παρί 8-6
- Ρεάλ Μαδρίτης 7-6
- Χάποελ Τελ Αβίβ 7-6
- Παρτίζαν 7-6
- Aναντολού Εφές 6-7
- Βίρτους Μπολόνια 6-8
- Μπεσίκτας 6-8
- Βιλερμπάν 4-9
- Μπάγερν Μονάχου 4-10
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 4-10
- Αρμάνι Μιλάνο 3-10
- Μπασκόνια 1-12
Η επόμενη αγωνιστική (15η)
Πέμπτη (03/12)
- 19:30 Αναντολού Εφές - Βαλένθια
- 19:45 Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας
- 20:45 Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο
- 21:00 Μπάγερν - Παρί
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα
- 22:00 Βίρτους Μπολόνια - Παρτίζαν
- 22:00 Μπασκόνια - Μακάμπι Τελ Αβίβ
Παρασκευή (04/12)
- 19:00 Μπεσίκτας - Παναθηναϊκός
- 20:00 Ζάλγκιρις - Ντουμπάι BC
- 21:15 Ολυμπιακός - Βιλερμπάν
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