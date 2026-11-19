Η μπασκετική... παράσταση του Σάσα Βεζένκοβ κόντρα στη Μακάμπι του έδωσε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη (MVP) της 12ης αγωνιστικής στη EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός πέρασε «δια πυρός και σιδήρου» από την Κύπρο, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 στην παράταση. Ο Σάσα Βεζένκοβ πέρα από το «τρελό» τρίποντο από το κέντρο, που έστειλε το ματς στην παράταση, ήταν συγκλονιστικός κάνοντας τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Μάζεψε 41 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, καθώς στα 39 λεπτά που αγωνίστηκε, είχε 37 πόντους (7/8 βολές, 6/9 δίποντα, 6/10 τρίποντα), 9 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος. Αυτό ήταν το πρώτο παιχνίδι μετά από σχεδόν δύο χρόνια, όπου ο Βούλγαρος σταρ σκόραρε 30+ πόντους με την «ερυθρόλευκη» φανέλα.

Ως εκ τούτου, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague, σε ακόμα μια διάκριση της μεγάλης καριέρας του.