Η ΚΑΕ Άρης έγινε μέλος της EuroLeague One Team όπως ενημέρωσε με σχετική ανακοίνωση.

Μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ Άρης έγινε μέλος της EuroLeague One Team.

Συγκεκριμένα μαζί με το τζάμπολ Αγάπης κάθε Παρασκευή στο Παλέ, 20 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού μαθαίνουν μπάσκετ και δεξιότητες ζωής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:

«Ο ΑΡΗΣ γίνεται μέλος της Euroleague Basketball One Team

Μαζί με το Τζάμπολ Αγάπης κάθε Παρασκευή στο Παλέ, 20 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού μαθαίνουν μπάσκετ και δεξιότητες ζωής: συνεργασία, αυτοπεποίθηση, χαρά. Δίπλα τους είναι εθελοντές και άνθρωποι του ΑΡΗ.

Γιατί στο γήπεδο χωράμε όλοι.

Ακολουθήστε το @euroleagueoneteam για να δείτε πώς το μπάσκετ αλλάζει κοινότητες σε όλη την Ευρώπη»

