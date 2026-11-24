Άρης: Έγινε μέλος της EuroLeague One Team
Μέσω ανακοίνωσης η ΚΑΕ Άρης έγινε μέλος της EuroLeague One Team.
Συγκεκριμένα μαζί με το τζάμπολ Αγάπης κάθε Παρασκευή στο Παλέ, 20 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού μαθαίνουν μπάσκετ και δεξιότητες ζωής.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης:
«Ο ΑΡΗΣ γίνεται μέλος της Euroleague Basketball One Team
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Μαζί με το Τζάμπολ Αγάπης κάθε Παρασκευή στο Παλέ, 20 παιδιά στο φάσμα του αυτισμού μαθαίνουν μπάσκετ και δεξιότητες ζωής: συνεργασία, αυτοπεποίθηση, χαρά. Δίπλα τους είναι εθελοντές και άνθρωποι του ΑΡΗ.
Γιατί στο γήπεδο χωράμε όλοι.
Ακολουθήστε το @euroleagueoneteam για να δείτε πώς το μπάσκετ αλλάζει κοινότητες σε όλη την Ευρώπη»
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.