Η διοργανώτρια αρχή του EuroCup μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό στο X έβγαλε το... καπέλο στον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς.

To EuroCup έσταξε... μέλι για τον Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς! Η διοργανώτρια αρχή μέσω ανάρτησης στον επίσημο λογαριασμό στο X, αποθέωσε τον γκαρντ του Άρη, ο οποίος έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και είναι εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

Στη σχετική δημοσίευση, ανήρτησε βίντεο με τις ασύλληπτες ασίστ του Ντιμιτρίγεβιτς, το οποίο συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Βλέπει τις φάσεις πριν συμβούν. Ο Ντιμιτρίγεβιτς ξέρει ακριβώς που πρέπει να πάει η μπάλα!»

Να σημειωθεί πως ο αθλητής του «Θεού του Πολέμου», στη φετινή διοργάνωση μετρά 12,8 πόντους, 5,2 ασίστ και 3 ριμπάουντ ανά μέσο όρο, στα 8 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί ως τώρα.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση: