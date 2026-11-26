Το ουσιαστικό μέρος της προετοιμασίας του Άρη θα ξεκινήσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και η διακοπή είναι περισσότερο ωφέλιμη για τους τραυματίες.

Οι απόντες δεν είναι περισσότεροι από τους παρόντες, και πάλι όμως ο αριθμός αυτών δεν είναι μικρός. Στην επιστροφή του Άρη στο παρκέ – έπειτα από την άδεια τεσσάρων ημερών που δόθηκε από τον Βασίλη Σπανούλη – οι απουσίες είναι αρκετές λόγω των εθνικών υποχρεώσεων. Πέραν του τεχνικού επιτελείου αλλά και των Ελλήνων διεθνών (Τολιόπουλος, αδέρφια Αντετοκούνμπο), ο Νέναντ Ντιμιτρίγεβιτς θα επιστρέψει αύριο (27/11) στη Θεσσαλονίκη λόγω της υποχρέωσής του με την εθνική ομάδα της χώρας του ενώ ο Άνταμ Μοκόκα έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Γαλλίας για τα παιχνίδι με Εσθονία (27/11) και Σουηδία (30/11). Αντιθέτως, ο Κεμ Μπιρτς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Εθνικής Καναδά, γεγονός το οποίο τον κάνει διαθέσιμο στις προπονήσεις.

Επί της ουσίας, η διακοπή των υποχρεώσεων ωφελεί περισσότερο τους τραυματίες. Κατά τον Βασίλη Σπανούλη, ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος προβλέπεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή και το πιθανότερο είναι να μπει σε μέρη της προπόνησης από τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Ο Στέφαν Γιόβιτς επίσης υπολογίζεται (κυρίως) για το πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας έπειτα από τη θλάση που υπέστη.

Τον Δεκέμβρη το πρόγραμμα περιλαμβάνει οκτώ παιχνίδια για τους «κίτρινους» και η δυσκολία αυτού έγκειται στ’ ότι τα περισσότερα είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Μετά την αναμέτρηση (5/12) με τους Vicos Falcons οι «κίτρινοι» θα διανύσουν ένα δεκαήμερο εκτός βάσης λόγω των αγώνων με Μπούργκος (9/12), Κολοσσό Ρόδου (12/12) και Ντερτόνα. Ακολουθούν δύο εντός έδρας αγώνες με Προμηθέα (19/12) και Ρόστοκ (22/12) και το 2026 θα φύγει με δύο διαδοχικές εκτός έδρας αναμετρήσεις με Περιστέρι (27/12) και Τσεντεβίτα (30/12).