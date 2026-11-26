Η εκτίμηση του Νίκου Παπαδογιάννη για το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet.

Με αφορμή το ματς της γαλανόλευκης με τη Γεωργία (26/11, 20:00) για το παράθυρο του Νοεμβρίου με φόντο το MundoBasket 2027, στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Παπαδογιάννης εξέφρασε την άποψη του για το μέλλον του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, δεδομένου ότι ο πάλαι ποτέ θρύλος του ελληνικού μπάσκετ είναι και κόουτς στον Άρη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το μοντέλο αυτό εμπειρικά δεν μπορεί να λειτουργήσει. Ο Νίκος Παπαδογιάννης υπογράμμισε πως ο Λαρισαίος τεχνικός θα πρέπει να έχει στο μυαλό του ότι πλέον θα πρέπει να «χωρέσει δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη» και υποστήριξε ότι η εν λόγω συνεργασία δεν πρόκειται να μακροημερεύσει, εξαιτίας της περιρρέουσας ατμόσφαιρας και της τοξικότητας. Τέλος, ανέφερε ότι αν έπρεπε να στοιχηματίσει, θα προέβλεπε πως του χρόνου τέτοια ημέρα, η Εθνική θα έχει άλλον προπονητή στην άκρη του πάγκου.

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