Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Δημήτρης Ιτούδης ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 14η αγωνιστική της EuroLeague με τον Δημήτρη Ιτούδη στις δηλώσεις του να αναφέρεται στην αναμέτρηση.

Μάλιστα τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να κερδίσει τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Δημήτρης Ιτούδης:

«Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση, καθώς αντιμετωπίζουμε τους πρωταθλητές, αλλά την αποδεχόμαστε. Ο Ολυμπιακός διαθέτει εξαιρετικές ατομικές μονάδες, ωστόσο όλοι αγωνίζονται ως σύνολο και θέτουν τους στόχους της ομάδας πάνω από τους προσωπικούς. Θα πρέπει να βρεθούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να καταφέρουμε να νικήσουμε».

