Ο Εμπάι Εντζάι στάθηκε στο mentality που έχει ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11)

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15, live Gazzetta) και ο Εμπάι Εντζάι στάθηκε στην δύσκολη μάχη, αλλά και στην πνευματική ετοιμότητα της ομάδας του.

Αναλυτικά

Για τους ψηλούς της Χάποελ: «Και η Ρεάλ είχε τον Ταβάρες, αλλά όλοι παίξαμε καλά και βγάλαμε ένταση και ο Ταϊρίκ ήταν εκπληκτικός και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο.»

Για τις απουσίες και πόσο δυνατή πνευματικά ομάδα είναι ο Ολυμπιακός: «Ναι φυσικά είναι μία μεγάλη σεζόν που δεν μπορείς να παίζεις συνέχεια καλά. Το πνεύμα της ομάδας είναι καλό. Δεν με νοιάζει να παίζω καλά αρκεί να κερδίζει η ομάδα».

Για τα σουτ από το κέντρο στον Ολυμπιακό: «Έχουμε κάνει τρεις νίκες, έχουμε βάλει κάποια τέτοια σουτ και τα δοκιμάζουμε και στην προπόνηση».