Χάποελ Τελ Αβίβ - Κιριάτ Άτα 85-60: Άνετη νίκη πριν τον Ολυμπιακό
Επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα για τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, μετά την ήττα από την Παρί στη EuroLeague, υποδέχθηκε την Κιριάτ Άτα για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο Ισραήλ και πήρε πολύ άνετα τη νίκη με 85-60.
Πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα ήταν ο Γιουτζίν Τζέρμαν, ο οποίος έμεινε στο παρκέ 24 λεπτά και είχε 19 πόντους (2/3 βολές, 1/3 δίποντα, 5/10 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη. Πολύ καλός και ο Μπαρ Τιμόρ, με 15 πόντους (2/3 βολές, 2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα), 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 21 λεπτά.
Για τους φιλοξενούμενους που δεν μπόρεσαν να διεκδικήσουν κάτι από το ματς, ξεχώρισε ο Τομέρ Ασαγιάγκ με 16 πόντους (3/3 βολές, 2/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 30 λεπτά.
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Υπενθυμίζουμε ότι για τη Χάποελ, ακολουθεί παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στη Sunel Arena (25/11, 21:15) για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague.
Τα δεκάλεπτα: 24-19, 46-35, 62-53, 85-60
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