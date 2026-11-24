Ολυμπιακός: Στην προπόνηση ο ΜακΚίσικ, θυμήθηκε τα παλιά
Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15, live Gazzetta) και στην προπόνηση της ομάδας βρέθηκε ένας παλιός γνώρισμος. Ένας παίκτης που αγαπήθηκε και αγάπησε τον κόσμο των Πειραιωτών και την ομάδα. Ο λόγος για τον Σακιέλ ΜακΚίσικ.
Ο Αμερικανός εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή στις υποχρεώσεις της Τουρκ Τέλεκομ και πήγε στην προπόνηση των ερυθρολεύκων, εκεί όπου τα είπε και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.
Μάλιστα η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε και video με την επίσκεψη του
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Some bonds last a lifetime! ❤️🤍 There are people who will always be part of our family. Having them back with us is always a truly special joy. @ShaqInTheBox it was wonderful to welcome you back home! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/VrfhlzwTO3— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 24, 2026
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