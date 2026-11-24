Ο Σακιέλ ΜακΚίσικ βρέθηκε στην προπόνηση του Ολυμπιακού και θυμήθηκε τα παλιά

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15, live Gazzetta) και στην προπόνηση της ομάδας βρέθηκε ένας παλιός γνώρισμος. Ένας παίκτης που αγαπήθηκε και αγάπησε τον κόσμο των Πειραιωτών και την ομάδα. Ο λόγος για τον Σακιέλ ΜακΚίσικ.

Ο Αμερικανός εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή στις υποχρεώσεις της Τουρκ Τέλεκομ και πήγε στην προπόνηση των ερυθρολεύκων, εκεί όπου τα είπε και με τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Μάλιστα η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανέβασε και video με την επίσκεψη του