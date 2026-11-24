Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του ο Βασίλιε Μίτσιτς ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 14η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Βασίλιε Μίτσιτς στις δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15 LIVE από το Gazzetta), αναφέρθηκε στο κομμάτι της συγκέντρωσης.

Τόνισε πως η ομάδα του πρέπει να δώσει τον καλύτερό της εαυτό, προκειμένου να κερδίσει τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλιε Μίσιτς:

«Η ομάδα μας πραγματοποίησε καλή εμφάνιση στο εγχώριο πρωτάθλημα, αλλά τώρα θέλουμε να επιστρέψουμε στις νίκες στην Ευρωλίγκα, σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της διοργάνωσης. Για να κερδίσουμε τους πρωταθλητές, θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να είμαστε συγκεντρωμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών».