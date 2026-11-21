Παρτίζαν: Ανανέωσε έως το 2029 ο Πενιαρόγια
«Έδεσε» τον καπετάνιο στο... πηδάλιο του έως το 2029 η Παρτίζαν! Ο σύλλογος της σερβικής πρωτεύουσας επέκτεινε το συμβόλαιο του Τζοάν Πενιαρόγια γι' ακόμη τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε και με τη... βούλα στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρτίζαν, επιβεβαιώθηκε η απόφαση για την υπογραφή νέου συμβολαίου με τον προπονητή των ασπρόμαυρων, Χουάν Πεναρόγια, παρατείνοντας έτσι τη συνεργασία μέχρι το καλοκαίρι του 2029.
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Ο Πενιαρόγια ανέλαβε την ομάδα τον Δεκέμβριο του 2025 και μέχρι το τέλος της σεζόν κατάφερε να οδηγήσει τους ασπρόμαυρους στους τελικούς της ABA League.
Την τρέχουσα σεζόν, η σε μεγάλο βαθμό ανανεωμένη ομάδα της Παρτίζαν έχει απόδοση 7 νικών και 6 ηττών στην αρχή της Euroleague, ενώ στο περιφερειακό πρωτάθλημα οι ασπρόμαυροι έχουν έξι νίκες και μία αποτυχία.
Με αυτήν την υπογραφή, επιβεβαιώνεται το κοινό όραμα του συλλόγου και του προπονητή στη μάχη για νέες επιτυχίες αντάξιες του ονόματος και των φιλοδοξιών της Παρτίζαν».
Đoan Penjaroja 2029. Na sednici Upravnog odbora KK Partizan Mozzart Bet, potvrđena je odluka da se potpiše novi ugovor sa trenerom crno-belih Đoanom Penjarojom i na taj način se produži saradnja do leta 2029. godine. Penjaroja je preuzeo Parni valjak u decembru 2025. godine i do kraja sezone uspeo da crno-bele dovede do finala ABA lige. U aktuelnoj sezoni, u velikoj meri renovirani tim Partizana Mozzart Bet ima učinak od 7 pobeda i 6 poraza na početku Evrolige, dok u regionalnom šampionatu crno-beli imaju šest pobeda i jedan neuspeh. Ovim potpisom, potvrđena je zajednička vizija kluba i trenera u borbi za nove uspehe dostojne imena i ambicija Partizana.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 21, 2026
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