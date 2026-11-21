Η Παρτίζαν χρειάστηκε την παράταση μέχρι να κάμψει την αντίσταση της Μπεσίκτας στο Βελιγράδι με 91-87. Ο Κάρλικ Τζόουνς έκανε την διαφορά (21π., 4ασ., 3ριμπ.) για τους νικητές.

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Βαλένθια πριν από τρεις ημέρες, η Παρτίζαν έβγαλε αντίδραση και επικράτησε της Μπεσίκτας στο Βελιγράδι στις λεπτομέρειες και δη σε ένα ματς το οποίο χρειάστηκε το έξτρα πεντάλεπτο προκειμένου να κριθεί.

Εκεί μίλησε περισσότερο ο Κάρλικ Τζόουνς, ο οποίος μετά το μπλοκ που δέχθηκε στο τέλος της κανονικής περιόδου με αποτέλεσμα το ματς να οδηγηθεί στην παράταση, πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Συνολικά είχε 21 πόντους, 4 ασίστ και 3 ριμπάουντ όντας ο καλύτερος του παρκέ, ενώ τον ακολούθησαν οι Άλμαν (18π.) και Χέις (14π.)

Παρτίζαν - Μπεσίκτας: Ο αγώνας

Καλύτερα μπήκε στο παρκέ του «Aleksandar Nikolic Hall» η Μπεσίκτας και βρέθηκε στο 12-16 πριν απαντήσει η Παρτίζαν με 6-0 σερί για το δικό της προσπέρασμα στο σκορ (18-16) . Ένα δεκάλεπτο το οποίο έκλεισε στο 20-22 υπέρ των φιλοξενούμενων και το οποίο, λίγο-πολύ, ήταν αναγνωριστικό για τις δύο ομάδες. Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ίδιο ήταν και το μοτίβο της 2ης περιόδου. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έπαιρνε διαφορά στο σκορ, με μοναδική εξαίρεση το 20-25 της τουρκικής ομάδας.

Έκτοτε το ματς ήταν «μία σου και μία μου» (29-29 στο 15'), με την μεν Παρτίζαν να είχε υψηλό ποσοστό στα δίποντα (11/14) και χαμηλό στα τρίποντα (5/14) ενώ αντίθετα η Μπεσίκτας είχε άσχημο ποσοστό στα δίποντα (6/16) και πολύ καλό στα τρίποντα (8/14) έως και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου το οποίο ήταν ισόπαλο στο 41-41. Ένα διάστημα όπου οι δύο ομάδες είχαν από 10 λάθη η καθεμία.

Για έξι λεπτά και μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου το σκηνικό έμενε ίδιο και απαράλλακτο. Έως και το 26' οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες στο σκορ (54-54) αλλά ένα ξέσπασμα του Τόνιε Τζεκίρι στάθηκε αρκετό για να οδηγήσει την Παρτίζαν σε επιμέρους 9-2 για το +7 (63-56) λίγο πριν από το τέλος της 3ης περιόδου (63-59). Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων ήταν και το έναυσμα ώστε να φτάσει για πρώτη φορά στο ματς μια ομάδα σε διψήφιο προβάδισμα (71-61 η Παρτίζαν) πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα.

Παρόλα αυτά τίποτε δεν είχε τελειώσει καθώς η Μπεσίκτας επέστρεψε και μ' ένα επιθετικό ριμπάουντ και καλάθι του Ντακουάν Τζέφρις ισοφάρισε σε 77-77 στα 12'' για το τέλος. Όμως στην τελευταία επίθεση της Παρτίζαν ο ίδιος ο Τζέφρις «τάπωσε» στα ίσια τον Κάρλικ Τζόουνς και το ματς οδηγήθηκε στην παράταση.

Εκεί ο Αμερικανός γκαρντ έκανε την διαφορά για την ομάδα του και την οδήγησε στην τελική επικράτηση με 91-87.

Τα δεκάλεπτα: 20-22, 41-41, 63-59, 77-77 (κ.α.), 91-87 (παρ.)

PARTIZAN MOZZART BET BELGRADE (Coach: Joan Penarroya) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS 1 C. JONES * 32:06 21 7/9 1/3 4/6 66.7% 0 3 3 4 4 1 1 3 7 - 23 23 T. JEKIRI * 20:25 11 5/9 0/1 1/1 50.0% 1 3 4 0 1 1 0 1 2 - 10 8 R. FRANKS * 28:48 2 1/2 0/2 0/0 25.0% 1 5 6 0 2 2 0 2 1 - 4 12 A. REEVES * 18:58 7 2/2 1/3 0/1 60.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 - 3 19 A. LAKIC * 05:17 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - -2 BENCH 0 K. ALLMAN 28:06 18 3/5 2/4 6/7 55.6% 0 2 2 4 0 2 1 1 4 - 25 13 K. HAYES 24:35 14 7/8 0/0 0/3 87.5% 2 3 5 1 1 1 1 2 5 - 20 66 A. PAJOLA 29:09 12 0/0 4/7 0/0 57.1% 0 1 1 8 1 2 0 2 0 - 17 9 V. MARINKOVIC 22:55 5 1/1 1/5 0/0 33.3% 0 5 5 0 1 0 0 1 2 - 6 10 N. TANASKOVIC 14:41 1 0/1 0/3 1/2 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 2 2 - -2 7 M. NAKIC 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 30 C. SILVA 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 TEAM TOTALS 91 26/37 9/28 12/20 53.8% 5 26 31 17 14 9 3 16 24 - 105