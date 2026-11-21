Ο Κάρλικ Τζόουνς τοποθετήθηκε μιλώντας στα σέρβικα μέσα για τη φημολογία που τον συνέδεσε με τον Ολυμπιακό κάνοντας αναφορά στην κυκλόφορία του GTA VI.

Η Παρτίζαν χρειάστηκε την παράταση μέχρι να κάμψει την αντίσταση της Μπεσίκτας στο Βελιγράδι με 91-87 με τον Κάρλικ Τζόουνς να κάνει τη διαφορά (21π., 4ασ., 3ριμπ.) για τους νικητές.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Αμερικανός γκαρντ μίλησε στους Σέρβους δημοσιογράφους για τις φήμες που τον θέλουν να παραχωρείται στον Ολυμπιακό, ενώ αναφέρθηκε και στο GTA VI.

Αναλυτικά

«Για να είμαι ειλικρινής, ξέρετε ότι μόλις κυκλοφόρησε το νέο Grand Theft Auto. Ήμουν στο σπίτι και έπαιζα το παιχνίδι. Κάποια στιγμή κοίταξα το κινητό μου και είδα όλα αυτά, αλλά δεν δίνω σημασία σε τέτοια πράγματα. Με έχετε ακούσει να το λέω και στο παρελθόν. Μου αρέσει που βρίσκομαι εδώ και είμαι απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι που με απασχολεί. Έχουμε τους στόχους μας, είμαστε σε κοινή πορεία και εγώ βρίσκομαι εδώ για να ολοκληρώσω τη δουλειά. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα από όσα γράφονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με εξαίρεση ίσως όσα δημοσιεύει η σελίδα της Παρτίζαν».