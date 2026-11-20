EuroLegaue: Το ιατρικό δελτίο της δεύτερης μέρα για την 13η αγωνιστική
Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη «μάχη» κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (21:15 LIVE από το Gazzetta), για την 13η αγωνιστική της EuroLeague.
Από τους «ερυθρόλευκους» δεν θα παίξουν οι Ντόρσεϊ, Μιλουτίνοφ και Μοντέρο, ενώ για τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπολογίζεται ο Καμπάτσο, ο Ντεκ, ο Γκαρούμπα και ο Γιάντουνεν, ενώ αμφίβολος είναι ο Γιουλ.
Από το ματς της Εφές κόντρα στη Βιλερμπάν δεν θα παίξει ο Τζειμς, ο Κορτντινιέ και ο Φερνάντο, ενώ για τους Γάλλους οι Μπεγκαρίν, Μπολομπόι και Κέιλ.
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Στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, δεν αναμένεται να παίξουν για τους Ισπανούς οι Πάντερ, ο Ευμπουομουάν και ο Γκίμπσον και αμφίβολοι είναι οι Μακουντού και Νούνιες. Στον αντίπδοα εκτός αναμένεται να είναι ο Μονέκε και ο Μιλιένοβιτς και αμφίβολος ο Μότλεϊ.
Τέλος η Παρτίζαν θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Τόμπσον και του Γουίλις, ενώ η Μπεσίκτας των Νόουελ και Σισοκό.
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