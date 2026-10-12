Πενιαριόγια: «Οι φίλαθλοι θα δείξουν την αγάπη και τον σεβασμό τους στον Ομπράντοβιτς αλλά μετά το τζάμπολ θα υποστηρίξουν την Παρτίζαν»

Δείτε τα όσα είπε ο Ζοάν Πενιαρόγια ενόψει του αγώνα Παρτίζαν-Παναθηναϊκός για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Η σερβική ομάδα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την αναμέτρηση με τους «πράσινους» στην «Belgrade Arena» το βράδυ της Τρίτης (13/10, 21:30), εκεί όπου ετοιμάζεται θερμή υποδοχή και για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος επιστρέφει για πρώτη φορά ως αντίπαλος της Παρτίζαν.

Ο Ζοάν Πενιαρόγια μιλώντας για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής είπε ότι «καταρχάς, θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για εμάς, καθώς ο Παναθηναϊκός ήταν κυρίαρχος στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές και ουσιαστικά "καθάρισε" όλα τα παιχνίδια από το πρώτο δεκάλεπτο. Γνωρίζω ότι θα είναι μια ιδιαίτερη αναμέτρηση λόγω όλου του κόσμου που θα βρεθεί στο γήπεδο. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι φίλαθλοί μας θα μας στηρίξουν, όπως ακριβώς κάνουν μέχρι τώρα...»

Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τόνισε: «Δεν πρόκειται για μια κατάσταση όπου αγαπούν έναν προπονητή και μισούν κάποιον άλλον. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τους φιλάθλους μας και τους καταλαβαίνω απόλυτα· γνωρίζω τι πρόκειται να συμβεί πριν από το αυριανό τζάμπολ. Θα δείξουν τον σεβασμό και τη μεγάλη τους αγάπη στον Ζέλικο, αλλά όταν ξεκινήσει το παιχνίδι, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υποστηρίζουν την Παρτιζάν».

Για το ποιος είναι πιο επικίνδυνος παίκτης του Παναθηναϊκού: «Διαλέξτε εσείς. Φρανσίσκο, Χέιζ, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μπαντιό, Λεσόρ... Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ξεκινούν τα παιχνίδια με τους Έλληνες παίκτες, για τους οποίους γίνεται λιγότερος λόγος. Αγωνίζονται σε πολύ υψηλό επίπεδο, ο Μαντζούκας, ο Μήτογλου και όλοι τους είναι πραγματικά εξαιρετικοί».

Για τις απουσίες της Παρτίζαν: «Οι μοναδικοί τραυματίες της Παρτιζάν αυτή τη στιγμή είναι ο Ντέρεκ Ουίλις και ο Βάνια Μαρίνκοβιτς. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι ετοιμοπόλεμοι».