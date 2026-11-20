Δείτε τις καλύτερες στιγμές της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις στο Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μια μεγάλη νίκη μέσα στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις και έκλεισε με θετικό τρόπο τη διαβολοβδομάδα μετά την ήττα από την Βίρτους. Ο Κέντρικ Ναν ήταν πρωταγωνιστής της επικράτησης των πράσινων, αφού πέτυχε τους 14 από τους 21 πόντους του στην 4η περίοδο.

Έτσι το τριφύλλι πήγε στο 9-4 στη βαθμολογία, ρίχνοντας στο 8-5 την ομάδα της Λιθουανίας που στην έδρα της πάντα παίρνει δύναμη από τους φιλάθλους της εδώ και πολλά χρόνια.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.