Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: Τα highlights του διπλού στο Κάουνας
Ο Παναθηναϊκός πήρε μια μεγάλη νίκη μέσα στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις και έκλεισε με θετικό τρόπο τη διαβολοβδομάδα μετά την ήττα από την Βίρτους. Ο Κέντρικ Ναν ήταν πρωταγωνιστής της επικράτησης των πράσινων, αφού πέτυχε τους 14 από τους 21 πόντους του στην 4η περίοδο.
Έτσι το τριφύλλι πήγε στο 9-4 στη βαθμολογία, ρίχνοντας στο 8-5 την ομάδα της Λιθουανίας που στην έδρα της πάντα παίρνει δύναμη από τους φιλάθλους της εδώ και πολλά χρόνια.
Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.