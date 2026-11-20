Μερίδα φιλάθλων του Παναθηναϊκού υποδέχθηκε αποθεώνοντας τόσο τον Παναθηναϊκό στο ξενοδοχείο για τη νίκη στο Κάουνας, όσο και τον Κέντρικ Ναν.

Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στην αποστολή των «πρασίνων» κατά την επιστροφή της στο ξενοδοχείο στο Κάουνας, μετά το σπουδαίο πέρασμα από την έδρα της Ζάλγκιρις με 87-72.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έδωσαν δυναμικό «παρών» και πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα τη νίκη στο Κάουνας, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα κατά την άφιξη των παικτών. Την τιμητική του είχε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος άκουσε ρυθμικά το όνομά του με τους οπαδούς να φωνάζουν «MVP», αναγνωρίζοντας την εξαιρετική εμφάνισή του με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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