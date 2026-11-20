Παναθηναϊκός: Η «θερμή» υποδοχή από τους φιλάθλους στο ξενοδοχείο στο Κάουνας
Θερμή υποδοχή επιφύλαξαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού στην αποστολή των «πρασίνων» κατά την επιστροφή της στο ξενοδοχείο στο Κάουνας, μετά το σπουδαίο πέρασμα από την έδρα της Ζάλγκιρις με 87-72.
Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έδωσαν δυναμικό «παρών» και πανηγύρισαν μαζί με την ομάδα τη νίκη στο Κάουνας, δημιουργώντας όμορφη ατμόσφαιρα κατά την άφιξη των παικτών. Την τιμητική του είχε ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος άκουσε ρυθμικά το όνομά του με τους οπαδούς να φωνάζουν «MVP», αναγνωρίζοντας την εξαιρετική εμφάνισή του με 21 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Δείτε το βίντεο
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
Just another special welcoming from the most loyal & amazing Fans in the world! ☘️ Thank you #PAOFans 💚 #WeTheGreens #paobcaktor #FeelEveryMoment https://t.co/UcA1qq1elC— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Γιαννακόπουλος: Το story του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας
- Μασιούλις: «Είναι πραγματικά περίεργο ότι εκτελέσαμε μόλις 7 βολές - Ασταμάτητος ο Ναν»
- Ομπράντοβιτς για τη συνύπαρξη Ναν-Φρανσίσκο: «Εμείς εδώ μπορούμε να πιούμε μια μπίρα, αλλά όχι να παίξουμε μπάσκετ - Η φιλία χτίζεται στο παρκέ»