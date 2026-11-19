Διαβάσε όλα όσα είπε ο Τόμας Μασιούλις στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε ένα σημαντικό διπλό στο Κάουνας, καθώς επικράτησε με 87-72 της Ζάλγκιρις για τη 13η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο προπονητής των Λιθουανών, Τόμας Μασιούλις, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον... ασταμάτητο Κέντρικ Ναν, αλλά σχολίασε και τη διαιτησία όταν ρωτήθηκε.

Αναλυτικά

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη. Στην πρώτη περίοδο δεν παίξαμε καλά στην άμυνα, επιτρέψαμε πολλούς εύκολους πόντους πριν το μπόνους, όπου μπορούσαμε να κάνουμε φάουλ και δεν κάναμε. Η τρίτη περίοδος ήταν πολύ καλύτερη για εμάς. Στην τέταρτη δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε τον Ναν και σκόραρε. Συγχαρητήρια ξανά στον Παναθηναϊκό για τη νίκη».

Για την εμφάνιση του Βαλαντσιούνας και την άμυνα του Παναθηναϊκού πάνω του: «Δεν με εξέπληξε. Περιμέναμε ότι θα υπήρχε κάποια αλλαγή. Ο Φαλ είναι κατάλληλος για να παίξει απέναντι στον Γιόνας και αυτό φάνηκε. Περιμέναμε κάτι ανάλογο».

Για τους 15 πόντους του Παναθηναϊκού από δεύτερη ευκαρία στο πρώτο ημίχρονο: «Το αποδίδω στη σωματική δύναμη και την αθλητικότητά τους. Μετά την ήττα τους, είχαμε πει ότι θα έμπαιναν στο παιχνίδι με μεγάλο κίνητρο. Πρόκειται για μια ομάδα γεμάτη ταλέντο και δεν μπορούμε να της χαρίζουμε εύκολους πόντους. Σίγουρα δεν είναι εύκολο να περιορίσεις τέτοιους παίκτες, αλλά θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει πολύ καλύτερα. Θέλαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι μέσα από την επίθεσή μας, αλλά απέναντι σε μια τέτοια ομάδα... Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία. Άμυνα, άμυνα... Θα μπορούσαμε επίσης να είχαμε κάνει πολύ καλύτερα φάουλ».

Για το ότι αυτό διορθώθηκε στην τρίτη περίοδο: «Νομίζω πως ναι. Στην τρίτη περίοδο κάναμε φάουλ και παίξαμε πιο επιθετικά στην άμυνα. Είναι περίεργο που δεν μπορέσαμε να το κάνουμε από την αρχή. Είναι δικό μου λάθος, ως προπονητή, που δεν κατάφερα να απαιτήσω από την ομάδα να το κάνει εξαρχής. Υπάρχει υπερβολική πολυτέλεια σε αυτό το κομμάτι. Θα μπορούσαμε να είχαμε μειώσει τη διαφορά κατά τουλάχιστον 10 πόντους, αν είχαμε δείξει μεγαλύτερη σταθερότητα στην άμυνα».

Για την διαιτησία: «Αν με ρωτάτε, κάτι γνωρίζετε και κάτι έχετε δει. Δεν μπορώ να σχολιάσω πολλά. Είναι πραγματικά περίεργο ότι εκτελέσαμε μόλις 7 βολές, με δεδομένη την ένταση της επαφής στο παιχνίδι. Θα χρειαστεί να ξαναδώ τον αγώνα, αλλά χάσαμε ελεύθερα σουτ και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε, όχι σε πράγματα που δεν μπορούμε να αλλάξουμε».

Για το ποια είναι η διαδικασία μετά από έναν τέτοιο αγώνα: «Μπορούμε να στείλουμε 12 φάσεις, αλλά μας λένε ότι τόσα λάθη μπορούν να γίνουν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Με αυτόν τον τρόπο καλύπτουν τα νώτα τους. Στέλνουμε τις φάσεις και λαμβάνουμε τις εξηγήσεις μας, είναι κάτι φυσιολογικό. Οι διαιτητές, όπως οι προπονητές και οι παίκτες, κάνουν λάθη. Αλλά με τέτοια επαφή... φαίνεται κάπως περίεργο».

Για το πόσο επηρέασαν το πλάνο τα φάουλ του Τουμπέλις:«Κάπως μας επηρέασαν. Θέλουμε να κάνουμε φάουλ, αλλά μετά... Πρέπει να ξέρουμε να παίζουμε και χωρίς αυτόν».

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: «Είναι ένας από τους πιο επαγγελματίες παίκτες. Δουλεύει σκληρά για να πετύχει τέτοια πράγματα και είναι πάντα απόλυτα αφοσιωμένος. Έκανε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στη θέση “4”, ενώ τώρα αγωνίζεται στη θέση “3”, όπου έχει διαφορετικά πλεονεκτήματα. Δεν με εκπλήσσει, όμως, γιατί γνωρίζω πόσο σκληρά δουλεύει. Χαίρομαι για εκείνον. Αποδεικνύει ότι αξίζει όλα όσα έχει καταφέρει».