Με τον Κέντρικ Ναν να κάνει όργια στο δεύτερο ημίχρονο και τον Χέιζ-Ντέιβις να τον συμπληρώνει ιδανικά, ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω την προβληματική εμφάνιση στη Μπολόνια και ήταν επιβλητικός στο Κάουνας κερδίζοντας την φορμαρισμένη Ζάλγκιρις με 72-87.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΟΥΝΑΣ: Γιώργος Κούβαρης

Είχε προβληματίσει ο Παναθηναϊκός στα τελευταία παιχνίδια με αποκορύφωμα την αναμέτρηση στο Κάουνας; Φυσικά και είχε. Ήταν δεδομένη η ποιότητα του ρόστερ και το τι μπορεί πραγματικά να κάνει εάν πιάσει τα στάνταρ της απόδοσής του. Φυσικά και ναι.

Και το απέδειξαν με επιβλητικό τρόπο οι «πράσινοι» στο Κάουνας και δη μέσα στην «Zalgirio Arena» όπου επικράτησαν της Ζάλγκιρις με 72-87 παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και έχοντας βγάλει τρομερό χαρακτήρα όταν η λιθουανική ομάδα είχε γίνει άκρως απειλητική και έχοντας πάρει το μομέντουμ του αγώνα.

Εκεί «μίλησε» η κλάση του Κέντρικ Ναν (21π., 4/5διπ., 4/8τρ., 1/1β., 3ριμπ., 3ασ.) ο οποίος κουβάλησε τον Παναθηναϊκό και από το -1 τον έστειλε στο +14 πραγματοποιώντας μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν. Αντίστοιχα, την καλύτερη εμφάνιση τη φετινή σεζόν σημείωσε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ο οποίος ήταν... παντού σε άμυνα και επίθεση (20π., 6ριμπ.) ενώ παίκτης-κλειδί στο ξεκίνημα του αγώνα ώστε να μπει φρένο στον Βαλαντσιούνας ληταν ο Μουστάφα Φαλ ο οποίος αγωνίστηκε ύστερα από σχεδόν έναν μήνα.

Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Οι καλές άμυνες του Μουστάφα Φαλ στο ξεκίνημα του αγώνα στο Κάουνας πάνω στον Βαλαντσιούνας σε συνδυασμό με τις επιθετικές λύσεις δια χειρός Γιαμπουσέλε, ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να ελέγξει το παιχνίδια και να προηγηθεί με +5 (8-13 και 10-15) έως και τα μέσα της 1ης περιόδου. Σ’ ένα σχήμα όπου ο Ομπράντοβιτς είχε έναν γκαρντ (Φρανσίσκο), τρεις φόργουορντ (Μπόνγκα, Χέιζ-Ντέιβις, Γιαμπουσέλε) και τον Φαλ, έχοντας ως προτεραιότητα την πίεση, ειδικά πάνω στον Κάρσεν Έντουαρντς.

Ο δείκτης του σκορ έφτασε και στο +9 (13-22 στο 8’ και 15-24 στο 9’), με τους «πράσινους» να πατούσαν πολύ καλά χάρη στην άμυνα τους. Το δεκάλεπτο έκλεισε με το σκορ στο +11 (17-28) και ο Παναθηναϊκός είχε 7/11 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 5/5 βολές, 5-5 ριμπάουντ έχοντας 11 πόντους ο Χέιζ-Ντέιβις και 8 ο Γιαμπουσέλε. Στο ίδιο διάστημα η Ζάλγκιρις είχε μετρήσει 3/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα 2/2 βολές 4-2 ριμπάουντ αλλά και 5 ασίστ για ισάριθμα λάθη.

Με το +11 η ελληνική ομάδα μπήκε «μουδιασμένη» στην 2η περίοδο, έκανε γρήγορα τα ομαδικά φάουλ, υπέπεσε σε λάθη και κάπως έτσι οι γηπεδούχοι έτρεξαν 5-0 σερί μειώνοντας στους 5 πόντους (23-28 στο 12’) αλλά οι «πράσινοι» ξαναβρήκαν τα πατήματα τους και με το εναλλακτικό σχήμα στο παρκέ (Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Μπόνγκα, Μήτογλου) και επέστρεψε στο +10 (28-38 στο 15’). Όμως κάθε λεπτό (ή και δευτερόλεπτο) ολιγωρίας έδιναν πάτημα στην Ζάλγκιρις καθώς επέστρεφε μειώνοντας και στους 5 πόντους, με το ημίχρονο να κλείσει στο +8 (39-47). Ο Παναθηναϊκός είχε στο πρώτο μισό 9/18 δίποντα, 6/15 τρίποντα, 11/13 βολές, 9-8 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 6 λάθη, με τον Χέιζ-Ντέιβις να ήταν παντού σε άμυνα και επίθεση (16π., 4ριμπ.)

Το 39-50 στο ξεκίνημα του β’ ημιχρόνου και η διαφορά των 11 πόντων εξανεμίστηκε μέσα σ’ ένα πεντάλεπτο (52-52) ύστερα από συνεχόμενες άστοχες επιθέσεις των «πρασίνων» οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία στην λιθουανική ομάδα να τρέξει επιμέρους σκορ 11-2. Σε αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός είχε 1/10 εντός παιδιά με 1/5 τρίποντα και 0/5 τρίποντα.

Ακολούθησε και λιθουανικό προσπέρασμα με 55-54 καθώς το επιμέρους είχε φτάσει στο 16-4 αλλά σε αυτό το κομβικό σημείο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός «απάντησε» με δικό του 5-0 και έκλεισε την 3η περίοδο στο +4 (55-59) με τους Σλούκα και Λεσόρ. Πάντως έως εκείνο το σημείο οι πράσινοι είχαν 1/12 σουτ στο 3ο δεκάλεπτο πριν ευστοχήσουν ο αρχηγός του τριφυλλιού (σε τρίποντα) και ο Γάλλος σέντερ (με χουκ). Έως το 30’ ο Παναθηναϊκός είχε 10/25 δίποντα, 8/22 τρίποντα, 15/19 βολές, 16-11 ριμπάουντ, 12 ασίστ για 9 λάθη ενώ η Ζάλγκιρις που είχε ανεβάσει στροφές είχε αντίστοιχα 17/33 δίποντα, 5/15 τρίποντα, 6/7 βολές, 18-8 ριμπάουντ και 16 ασίστ για 9 λάθη.

Μάλιστα ένα τρίποντο ου Ναν με την έναρξη της τελευταίας περιόδου έφερε εκ νέου τον Παναθηναϊκό στο +7 (55-62 στο 31’). Ο ίδιος είχε αναλάβει δράση και έδωσε στην ελληνική ομάδα και διαφορά 10 πόντων (60-70 στο 34’) κόβοντας παράλληλα και τον ενθουσιασμό των γηπεδούχων. Τόσο εντός των τεσσάρων γραμμών όσο και εκτός στην εξέδρα. Ο Αμερικανός είχε πάρει φωτιά στέλνοντας την διαφορά και στο +12 (62-74 στα μέσα της τελευταίας περιόδου).

Ένα τρομακτικό κάρφωμα του Λεσόρ ο οποίος έκανε… πόστερ τον Βαλαντσιούνας εκτόξευσε την διαφορά και στο +14 (64-78 στο 36’) και ουσιαστικά είχε αρχίσει να γράφει τον επίλογο μιας μεγάλης όσο και πολύ σημαντικής νίκης για τον Παναθηναϊκό μέσα στο Κάουνας!

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… έβγαλε αντίδραση όταν το χρειάστηκε με την Ζαλγκίρις να παίρνει το προβάδισμα, έμεινε πιστός στο πλάνο του και κατάφερε να επικρατήσει χάρη στα όργια του Κέντρικ Ναν στην 4η περίοδο.

έβγαλε αντίδραση όταν το χρειάστηκε με την Ζαλγκίρις να παίρνει το προβάδισμα, έμεινε πιστός στο πλάνο του και κατάφερε να επικρατήσει χάρη στα όργια του Κέντρικ Ναν στην 4η περίοδο. MVP O… Κέντρικ Ναν ο οποίος ήταν απολαυστικός με 21 πόντους 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Κέντρικ Ναν ο οποίος ήταν απολαυστικός με 21 πόντους 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις και ο Φαλ που αναχαίτισε και έκοψε τον αέρα του Βαλαντσιούνας

Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις και ο Φαλ που αναχαίτισε και έκοψε τον αέρα του Βαλαντσιούνας ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Ουζόλας Τουμπέλις (17π.) ήταν απειλή για τον Παναθηναϊκό.

ο Ουζόλας Τουμπέλις (17π.) ήταν απειλή για τον Παναθηναϊκό. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ο οποίος «πνίγηκε» από την πράσινη άμυνα.

ο Γιόνας Βαλαντσιούνας ο οποίος «πνίγηκε» από την πράσινη άμυνα. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Το 41% του Παναθηναϊκού στα τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 17-28, 39-47, 55-59, 72-87.