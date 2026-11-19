Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε ένα story μετά την νίκη του Παναθηναϊκού μέσα στο Κάουνας.

O Κέντρικ Ναν ήταν ασταμάτητος στο δεύτερο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σιφουνας από το Κάουνας κερδίζοντας την Ζάλγκιρις με 72-87. Με αυτόν τον τρόπο έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο τη διαβολοβδομάδα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανέβασε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram μετά τη νίκη των πράσινων. Ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού δημοσίευσε μια εικόνα με το έμβλημα της ομάδας και το φόντο ήταν μαύρο.

Δεν έγραψε κάποιο μήνυμα για να το συνοδεύσει.