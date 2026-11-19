Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε στο ταίριασμα του Κέντρικ Ναν με τον Σιλβέν Φρανσίσκο.

Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα σπουδαίο διπλό στο Κάουνας, επικρατώντας της Ζάλγκιρις με 72-87 και επιστρέφοντας στα θετικά αποτελέσματα μετά την ήττα από τη Βίρτους Μπολόνια.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στη συνεργασία του Κέντρικ Ναν με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, αναλύοντας το πώς οι δύο γκαρντ μπορούν να συνυπάρξουν και να λειτουργήσουν μαζί στο παρκέ, στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου.

Αναλυτικά

«Και οι δύο αγωνίζονται και έχουν παρόμοιο χρόνο συμμετοχής, με τον Κέντρικ να παίζει περισσότερο σήμερα. Τους εμπιστεύομαι και γνωρίζουν ότι πρέπει να παίζουν μαζί, ανάλογα βέβαια και με τον αντίπαλο. Όλοι πρέπει να καταλάβουν τι σημαίνει να είσαι καλός συμπαίκτης και να βοηθάς τον άλλον.

Εσείς, εγώ και όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ μπορούμε να βγούμε έξω και να πιούμε μια μπίρα μαζί. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παίξουμε μπάσκετ μαζί. Οι παίκτες πρέπει να το καταλάβουν αυτό. Η πραγματική φιλία μεταξύ τους χτίζεται μέσα στο παρκέ, μέσα από τη συνεργασία και τη στήριξη του ενός προς τον άλλον. Δεν είπα ότι δεν έχουν τις δυνατότητες. Μιλάω γενικότερα. Χρειάζονται χρόνο για να μάθουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Και αυτό δεν αφορά μόνο αυτούς τους δύο, αλλά όλους τους παίκτες της ομάδας».