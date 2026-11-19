Ο Μουσταφά Φαλ μίλησε στο Gazzetta μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ζάλγκιρις και στάθηκε στο μαρκάρισμα του Βαλαντσιούνας.

Aποστολή στο Κάουνας: Γιώργος Κούβαρης

O Κέντρικ Ναν έκανε όργια στο δεύτερο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σιφουνας από το Κάουνας κερδίζοντας την φορμαρισμένη Ζάλγκιρις με 72-87. Μετά το τέλος του ματς ο Μουσταφά Φαλ μίλησε στο Gazzetta και στάθηκε στον Βαλαντσιούνας, αλλά και τη συμβουλή που έδωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς πριν το ματς στους παίκτες.

«Να ξεκινήσουμε καλά, να παίξουμε καλή άμυνα, ξέρουμε ότι όταν παίζεις στην Ευρώπη πρέπει να παίζεις καλή άμυνα. Να παραμείνουμε μαζί, να έχουμε συνέπεια και να πάρουμε το ματς», είπε αρχικά.

Για το μαρκάρισμα του Βαλαντσιούνας και την ετοιμότητα της ομάδας: «Δεν κάθισα να το υπεραναλύσω. Όταν παίζεις, πρέπει να παίξεις. Βγήκα έξω και έκανα ότι έπρεπε να κάνω. Ήταν καλά, είμαι χαρούμενος. Αισθάνομαι καλά, απλά νομίζω ότι χρειάζομαι ρυθμό. Και για να έχεις ρυθμό, πρέπει να παίζεις. Νομίζω ότι είμαι καλά σε φυσική κατάσταση. Είμαστε μαζί για να καταλάβουμε τι πρέπει να πετύχουμε σε αυτή τη σεζόν, θα έχουμε κάποιες δύσκολες στιγμές. Πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε και να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον. Εγώ βγαίνω έξω στο γήπεδο και προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου».

Για το αν τους έδωσε κάποια συμβουλή ο Ομπράντοβιτς πριν το ματς: «Μας είπε να είμαστε έτοιμοι όταν ξεκινήσει το ματς».

Δείτε όλα όσα είπε