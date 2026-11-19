Η Παρτίζαν ανακοίνωσε πως ο Σάνι Μπετσίροβιτς αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Διευθυντή στον σύλλογο.

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης η Παρτίζαν έκανε γνωστό πως ο Σάνι Μπετσίροβιτς αναλαμβάνει χρέη Γενικού Διευθυντή στην ομάδα.

Ο Σέρβος στις δηλώσεις του, τόνισε πως είναι τιμή για τον ίδιο να γίνεται μέλος της «ασπρόμαυρης» οικογένειας και πως είναι έτοιμος να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπετσίροβιτς:

«Είναι μεγάλη τιμή και χαρά να λαμβάνω την υποστήριξη της διοίκησης και να γίνομαι μέλος της ασπρόμαυρης οικογένειας. Δεν έχω πολλά να πω αυτή τη στιγμή εκτός από το ότι τώρα είναι η ώρα να μπω στο σύστημα με τον Ντούλε Καραβέσοβιτς το συντομότερο δυνατό και να συνεργαστούμε. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη και μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερο όταν περάσει λίγος καιρός».