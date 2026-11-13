Παρτίζαν: Ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα

Γιώργος Σακελλάρης
Παρτίζαν: Ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα
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Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του Κρις Σίλβα, ο οποίος αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε.

Στην Παρτίζαν Βελιγραδίου και με τη... βούλα ο Κρις Σίλβα! Ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ αποτελεί παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και θα συνεχίσει την καριέρα του στη σερβική πρωτεύουσα.

Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία και καλείται να ενισχύσει τη ρακέτα της ομάδας του Πενιαρόγια.

@Photo credits: @PartizanBC/X
     

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