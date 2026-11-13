Παρτίζαν: Ανακοίνωσε τον Κρις Σίλβα
Στην Παρτίζαν Βελιγραδίου και με τη... βούλα ο Κρις Σίλβα! Ο 30χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ αποτελεί παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και θα συνεχίσει την καριέρα του στη σερβική πρωτεύουσα.
Ο άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις με απόλυτη επιτυχία και καλείται να ενισχύσει τη ρακέτα της ομάδας του Πενιαρόγια.
Parni valjak jači za Krisa Silvu!✊🏽⚫️⚪️ Doskorašnji košarkaš Fenerbahčea Kris Silva, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet. Centar rođen 19. septembra 1996. u Gabonu, stiže među crno-bele nakon osvojene duple krune u Turskoj u sezoni za nama. Svoju profesionalnu karijeru, Silva je nakon završetka studija na Univerzitetu Južna Karolina gradio od 2019. godine. U NBA ligi, novi centar Parnog valjka je igrao za Majami, Sakramento, Minesotu i Dalas, dok je nastupao i u razvojnoj G ligi. Tokom 2024. godine, Silva je igrao nekoliko meseci u Portoriku i Izraelu, da bi se u avgustu 2025. priključio ekipi AEK-a. U januaru 2026. prešao je u redove turskog šampiona, odakle je danas stigao u Partizan Mozzart Bet. Pravo nastupa u crno-belom dresu, novo pojačanje Parnog valjka će imati od utakmice protiv Zadra.— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 13, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.