Η Βαλένθια αντέχει σε κάθε συνθήκη, σαν το σκληρό παιχνίδι που έγινε στο Βελιγράδι καθώς επικράτησε της Παρτιζάν με 64-76 στην 9η νίκη της στη φετινή Euroleague.

Σε παιχνίδι με πολλές επαφές, η Βαλένθια αποδείχθηκε εξαιρετικά ανθεκτική καθώς απάντησε με τον ίδιο τρόπο στην Παρτιζάν και πανηγύρισε μια ακόμη εκτός έδρας νίκη. Η ισπανική ομάδα δεν είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή και - σε αντίθεση με τα υπόλοιπα παιχνίδια - βασίστηκε στην άμυνα αλλά και στην κατεύθυνση που είχε στην επίθεση. Αυτή έλειψε από την Παρτιζάν η οποία έδειξε τρομερά μπερδεμένη.

Ο αγώνας

Το +3 (13-16) της Βαλένθια στο τέλος της πρώτης περιόδου μάλλον ήταν ό,τι λιγότερο θα μπορούσαν να πάρουν οι Ισπανοί καθώς είχαν επιπλέον κατοχές από την Παρτιζάν μέσα από τα επτά επιθετικά ριμπάουντ αλλά και των έξι λαθών των Σέρβων παράλληλα της επίδοσης των 1/7 σουτ τριών πόντων.

Το πρόβλημα για τη Βαλένθια ήταν το χαμηλό ποσοστό στα σουτ εντός παιδιάς (6/14), δεν το διόρθωσε ούτε στη δεύτερη περίοδο, ήταν όμως αποτελεσματική από μακρινή απόσταση (17-24, 12’) έχοντας 6/13. Η Παρτίζαν βρήκε στήριγμα στο πρόσωπο του Κάρλικ Τζόουνς και στην άμυνά της έως το τέλος του ημιχρόνου (34-36).

Η Βαλένθια χρειάστηκε τέσσερα λεπτά για να βρει το πρώτο της καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο αλλά και οι γηπεδούχοι επίσης δεν ήταν παραγωγικοί (38-38, 24’). Μέσα από την άμυνα και το transition παιχνίδι, η ισπανική ομάδα επιχείρησε να χτίσει διαφορά (41-48) αλλά ο Στίβενς ήταν καταλυτικός για την Παρτιζάν (51-52, 30').

Η τελευταία περίοδος άρχισε με 0-8 σερί για τους φιλοξενούμενους (51-60, 33'), βάζοντας την Παρτιζάν σε ακόμα δυσκολότερη θέση, ειδικά από τη στιγμή που βρέθηκε στο -11 (54-65, 35:30) έπειτα από εύστοχο τρίποντο του Πουέρτο. Οι γηπεδούχοι έψαξαν τρόπο επιστροφής στο παιχνίδι αλλά ένα απίστευτο τρίποντο του Μπρουκς (61-70) έριξε τους τίτλους τέλους.



ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… πέραν της εξαιρετικής άμυνας, αν και δεν είχε την καλύτερη (επιθετικά) βραδιά της, είχε τουλάχιστον μια στόχευση εν αντιθέσει με την μπερδεμένη Παρτιζάν.

MVP… ο Κάμερον Τέιλορ έβαλε τους 11 από τους 15 πόντους του έως τις αρχές της δεύτερης περιόδου.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ… Ο Σακό στη ρακέτα και ο Τι Τζέι Σόρτς σε οργάνωση και εκτέλεση.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Κάρλικ Τζόουνς έκανε την προσπάθειά του.

ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ… σίγουρα ο Βιλντόζα και ο Παγιόλα.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Πέραν των 18 επιθετικών ριμπάουντ της Βαλένθια, η Παρτιζάν δεν θα μπορούσε να νικήσει με 5/30 τρίποντα και αρνητικό πρόσημο στην αναλογία ασίστ λαθών (12-16)

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 34-36, 51-52, 64-76

Partizan Mozzart Bet Belgrade

Partizan Mozzart Bet Belgrade FG 2PT FG 3PT FG FT REB BLK FOULS # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST STL TO F Against C D PIR Προπονητής: Joan Penarroya 0 K. Allman 00:00 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C. Jones * 31:23 21 5/7 71.4% 0/2 0.0% 11/11 100% 0 2 2 5 0 2 0 0 1 7 28 3 L. Vildoza 14:52 3 0/1 0.0% 1/6 16.7% 0/0 0.0% 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 -6 8 R. Franks * 24:29 10 1/2 50.0% 1/6 16.7% 5/5 100% 1 5 6 1 0 0 2 1 1 3 14 9 V. Marinkovic * 27:40 10 1/3 33.3% 2/8 25.0% 2/2 100% 1 0 1 0 2 0 0 0 1 2 6 10 N. Tanaskovic 19:28 2 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 3 2 5 0 0 0 0 0 4 0 2 11 L. Stevens 19:31 6 2/7 28.6% 0/2 0.0% 2/2 100% 1 3 4 1 1 2 1 0 1 2 5 12 A. Reeves 05:58 0 0/0 0.0% 0/1 0.0% 0/0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 19 A. Lakic 08:10 0 0/0 0.0% 0/2 0.0% 0/0 0.0% 2 0 2 2 0 0 0 0 1 0 1 23 T. Jekiri * 21:04 9 4/4 100% 0/1 0.0% 1/2 50.0% 1 3 4 0 2 1 3 0 3 4 16 30 C. Silva 03:47 0 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 66 A. Pajola * 23:38 3 0/1 0.0% 1/2 50.0% 0/0 0.0% 0 4 4 3 1 4 0 0 3 2 4 TOTAL 200:00 64 14/27 51.9% 5/30 16.7% 21/22 95.5% 11 22 33 12 7 16 6 1 19 21 68

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