Ο Κέβιν Πάντερ αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αποκάλυψε το πως η προσέγγιση του Ζοτς άλλαξε την καριέρα Ματίας Λεσόρ, ενώ αναφέρθηκε και στην περιβόητη σύρραξη στο Παρτίζαν- Ρεάλ.

Ο Κέβιν Πάντερ, νυν αρχηγός της Μπαρτσελόνα και πρώην της Παρτίζαν, μίλησε για ορισμένες από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές της καριέρας του, σε συνέντευξή που παραχώρησε στο podcast των Euro Insiders.

Ο Αμερικανός γκαρντ παράλληλα αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, τον προπονητή που τον έφερε στο Βελιγράδι και με τον οποίο συνεργάστηκε για τρεις σεζόν, ενώ αποκάλυψε το πως η προσέγγιση του Ζοτς άλλαξε την καριέρα Ματίας Λεσόρ.

Αναφερόμενος στο περιβόητο επεισόδιο που σημειώθηκε στη σειρά των playoffs της EuroLeague το 2023 ανάμεσα στην Παρτίζαν και τη Ρεάλ Μαδρίτης, σημείωσε πώς θυμάται το περιστατικό, ενώ μίλησε για το πώς διαχειρίστηκε την κριτική που ακολούθησε, αλλά και στο γιατί εξακολουθεί να πιστεύει πως οι Σέρβοι θα είχαν κατακτήσει την EuroLeague αν έπαιρναν την πρόκριση στο Final Four του Κάουνας.



Για το περιστατικό με τον Γιούλ και τη σύρραξη ανάμεσα στους παίκτες στο Παρτίζαν- Ρεάλ ανέφερε:

«Δεν μετανιώνω για ό,τι συνέβη, αλλά σκέφτομαι τι θα γινόταν αν τα πράγματα είχαν εξελιχθεί διαφορετικά. Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές τι θα είχε συμβεί αν οι ρόλοι ήταν αντίστροφοι. Πώς θα ήταν τα πράγματα σήμερα; Τι θα γινόταν αν δεν είχα αντιδράσει; Πολλά διαφορετικά σενάρια πέρασαν από το μυαλό μου. Όχι τώρα, αλλά παλαιότερα το σκεφτόμουν πολύ. Ο κόσμος με αντιμετώπιζε σαν να ήμουν ο κακός της υπόθεσης. Αντέδρασα, αλλά δεν έπρεπε να έχει συμβεί με αυτόν τον τρόπο. Όταν παίζω, είμαι πάντα συγκεντρωμένος στο μπάσκετ, είτε κερδίζουμε είτε χάνουμε. Το μπάσκετ είναι πάντα στο μυαλό μου. Απλώς παίζω. Κερδίσαμε το πρώτο παιχνίδι, υπέροχα. Στο δεύτερο προηγούμασταν και ουσιαστικά όλα είχαν τελειώσει. Ήμασταν μπροστά με 15 πόντους, ό,τι κι αν σημαίνει αυτό. Εγώ κάνω αυτό που κάνω πάντα: παίζω μπάσκετ. Δεν λέω ανοησίες, δεν προκαλώ με trash talk. Δεν μιλάω ποτέ όταν παίζω. Τέλος. Μπορείτε να ρωτήσετε όποιον θέλετε. Δεν μιλάω ποτέ μέσα στο γήπεδο την ώρα που αγωνίζομαι. Τώρα θα πω κάτι, το οποίο δεν έχει να κάνει αποκλειστικά με εκείνον. Πονάει ακόμη περισσότερο όταν κάποιος σε διαλύει αγωνιστικά και δεν λέει ούτε λέξη. Αυτό πονάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Όταν κάποιος μιλάει συνεχώς, σου δίνει έναν λόγο να αντιδράσεις. Απλώς σε πληγώνει όταν κάποιος δεν αντιδρά καθόλου. Άκουσα ανθρώπους να λένε ότι δεν έπρεπε να ντριμπλάρω με αυτόν τον τρόπο. Ήξερα ότι γράφαμε ιστορία και έτσι άφησα το παιχνίδι να με παρασύρει. Εκείνος αντέδρασε, αντέδρασα κι εγώ και πλέον όλα αυτά ανήκουν στην ιστορία. Ο κόσμος θα σχολιάζει, αλλά οι περισσότεροι δεν έχουν βρεθεί ποτέ σε μια τέτοια κατάσταση. Δεν ξέρεις ποτέ πώς θα αντιδράσεις μέχρι να βρεθείς ο ίδιος σε αυτή τη θέση. Προσπάθησε να με χτυπήσει και τα πράγματα πήραν εντελώς διαφορετική τροπή. Μπορείτε να δείτε το βίντεο και να παρατηρήσετε τη στιγμή που αιφνιδιάστηκα. Κατάλαβα τι είχε συμβεί, αλλά ήταν ήδη πολύ αργά. Μέσα σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα συνειδητοποίησα τι γινόταν, αλλά δεν προλάβαινα να αντιδράσω. Έπειτα τα πράγματα εξελίχθηκαν όπως εξελίχθηκαν. Όλα συμβαίνουν για κάποιον λόγο. Μερικές φορές δεν έχεις απάντηση στο γιατί, αλλά συμβαίνουν. Η ζωή σου προσφέρει μια εμπειρία, την αποδέχεσαι, μαθαίνεις κάτι από αυτήν και προχωράς. Είμαι σίγουρος ότι θα κατακτούσαμε την EuroLeague αν φτάναμε στο Final Four. Και δεν έχει να κάνει μόνο με το μπάσκετ. Ως ομάδα είχαμε απλώς αυτή τη νοοτροπία, ότι μπορούσαμε να νικήσουμε τους πάντες»

Για την ξεχωριστή σχέση του με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς τόνισε:



«Η σχέση που έχουμε είναι απίστευτη. Είναι κάτι ξεχωριστό. Από τα τρία χρόνια μου στην Παρτίζαν, ήμουν αρχηγός στα δύο. Τον αγαπώ όσο κανέναν άλλον. Είναι ο άνθρωπός μου, χωρίς αμφιβολία. Το πάθος που έχει στην ηλικία του είναι απίστευτο. Η προσέγγισή του, το πάθος και η ενέργεια που βγάζει κάθε μέρα, αναζητώντας πάντα έναν τρόπο να γίνεται καλύτερος. Αυτό εξακολουθεί να με εντυπωσιάζει. Όλοι έχουν τις στιγμές τους, το ίδιο κι εκείνος, αλλά αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερα και με το οποίο ταυτίζομαι είναι η επιθυμία του να βελτιώνεται καθημερινά. Αυτός είναι και ο λόγος που πιστεύω ότι έχουμε αυτή τη σχέση. Είναι πάντα εύκολο να συνεργάζεσαι με κάποιον όταν όλα πηγαίνουν καλά. Δεν είναι όμως εύκολο να περνάς μαζί του δύσκολες στιγμές και ήττες. Εκείνη τη χρονιά ξεκινήσαμε άσχημα, με ρεκόρ 4-9 στην έναρξη της σεζόν. Περάσαμε πολλά στην προσπάθειά μας να βρούμε ξανά τον δρόμο μας. Κάποια πράγματα δεν έβγαζαν νόημα. Ήταν η πρώτη φορά που αναλάμβανα έναν τέτοιο ρόλο αρχηγού και χρειάστηκα λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ. Έβαλα τα πάντα πάνω από τον εαυτό μου. Δεν είμαι άνθρωπος που θα πήγαινε ποτέ να ζητήσει να γίνει αρχηγός. Αν όμως κάποιος με πλησιάσει και μου πει ότι αυτό περιμένει από εμένα, θα αποδεχθώ τον ρόλο. Έδωσα τα πάντα. Ήθελα πάντα να βεβαιώνομαι ότι όλοι οι συμπαίκτες μου ήταν καλά. Έβαλα μεγάλο μέρος του εαυτού μου στην προσπάθεια να βάλουμε τα πράγματα σε τάξη στην αρχή της σεζόν και μετά έγινε το κλικ. Δεν θυμάμαι ποιος μήνας ήταν, αλλά όλα άρχισαν να λειτουργούν. Εκείνη ήταν η στιγμή που όλα άρχισαν να βγάζουν νόημα. Όλα όσα μας έλεγε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην προετοιμασία και στις αναλύσεις μέσω βίντεο ξαφνικά συνδέθηκαν μεταξύ τους, σχεδόν σαν να συνέβαιναν σε ταινία. Κάναμε τα πάντα μαζί, πηγαίναμε μαζί για φαγητό. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που περνούν τόσο πολύ χρόνο μαζί, αλλά πιστεύω ότι αυτό ήταν που έκανε την ομάδα μας ξεχωριστή. Όποτε κάναμε κάτι, εννέα στις δέκα φορές ήταν ολόκληρη η ομάδα εκεί. Ήταν σαν να πετούσαμε, αλλά στην αρχή δεν ήταν καθόλου έτσι. Ήταν δύσκολα».



Για το πώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ''άλλαξε'' και τον Ματίας Λεσόρ αποκάλυψε:



«Ο Ματίας Λεσόρ θα σας πει ακριβώς τα ίδια για τον Ζέλικο. Κατά τη διάρκεια εκείνης της προετοιμασίας, έφτασε κοντά στο να κοπεί από την ομάδα. Ο προπονητής δεν ήταν ευχαριστημένος μαζί του. Είχε ενταχθεί στην ομάδα στα μέσα της πρώτης μου σεζόν στην Παρτιζάν και δεν ξεκίνησε καλά στην προετοιμασία για τη σεζόν της EuroLeague. Ο προπονητής ήταν πολύ αυστηρός μαζί του και εκείνη ήταν η στιγμή που κάτι άλλαξε και στο δικό του μυαλό. Θυμάμαι ότι παίξαμε ένα φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας απέναντι στην Μπαρτσελόνα και τότε ήταν που συνέβη. Κάτι άλλαξε στο μυαλό του και έγινε το θηρίο που είναι σήμερα. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και σε πνευματικό επίπεδο. Ήταν ήδη καλός παίκτης και πριν από αυτό, αλλά τότε ήταν που έκανε το κλικ. Θα σας το επιβεβαιώσει και ο ίδιος».