Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε εκτενώς για τα μεταγραφικά σενάρια του καλοκαιριού αλλά και την απόφασή του να μετακομίσει στη Βαλένθια.

Η Βαλένθια παρά τις πολλές αποχωρήσεις του καλοκαιριού, προελαύνει και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague μαζί με τον Ολυμπιακό, έχοντας αμφότερες εννέα νίκες και τρεις ήττες. Μάλιστα, οι «Νυχτερίδες» παρουσιάζουν άκρως θελκτική εικόνα στο παρκέ και παίζουν την επιτομή του σύγχρονου μπάσκετ. Ιθύνων νους για τον σύλλογο της Ιβηρικής Χερσονήσου είναι ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού και της Παρί, μεταξύ άλλων, Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός γκαρντ μετά από μια μέτρια έως κακή σεζόν με το Τριφύλλι στο στήθος, έχει αναγεννηθεί στην Ισπανία και κάνει τα... πάντα μέσα στο παρκέ.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα κόντρα στην Παρτίζαν, όπου η Βαλένθια έφυγε με το... διπλό, ο 29χρονος περιφερειακός μίλησε σε σερβικό μέσο για την καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο και την επιλογή της νυν ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Υπήρξε επαφή με σερβικούς συλλόγους, αλλά τελικά αποφάσισα να πάω στη Βαλένθια. Νομίζω ότι ήταν η καλύτερη απόφαση για μένα. Ήθελα απλώς να επιστρέψω σε ένα μέρος όπου μπορώ πραγματικά να είμαι αυτός που είμαι, και ένιωσα ότι ήταν εδώ. Υπήρξαν πολλές συζητήσεις με διάφορες ομάδες, αλλά είμαι χαρούμενος που κατέληξα στη Βαλένθια».

Για τη Βαλένθια:

«Νέο προπονητικό επιτελείο, νέοι συμπαίκτες και ένας νέος ρόλος για μένα, με την μπάλα ξανά στα χέρια μου. Ο προπονητής μου δίνει πολλή εμπιστοσύνη, οι συμπαίκτες μου με εμπιστεύονται και με αφήνουν να παίξω το παιχνίδι μου. Είναι πολύ παρόμοιο με την εποχή μου στο Παρίσι. Πολλή ευθύνη και πολλή εμπιστοσύνη, αλλά αυτός είναι ο ρόλος που θέλω να βρίσκομαι και νιώθω ότι μπορώ να δώσω την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου τότε. Οι προπονητές ζητούν πολλά από μένα, αλλά είμαι έτοιμος για αυτό το έργο και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι μέχρι το τέλος της σεζόν».