Ο Νίκος Παπαδογιάννης πιστεύει ότι η αποψινή νίκη του Παναθηναϊκού στη Λιθουανία είχε τη σφραγίδα του Ομπράντοβιτς περισσότερο από κάθε άλλη φετινή.

Ο Παναθηναϊκός έφυγε από τη Μπολόνια χωλαίνοντας και επιστρέφει στην Αθήνα καμαρωτός. Μετά από όσα τράβηξε τον περασμένο μήνα (με τις ήττες από Εφές, Άρη, Μπαρτσελόνα, Βίρτους), έχει αυτός σειρά να βρυχηθεί. Οι 72 πόντοι με τους οποίους τελείωσε την αναμέτρηση η φορμαρισμένη Ζαλγκίρις πρέπει να μοιάζουν με μουσική στα μάτια του Ομπράντοβιτς και των οπαδών που αναπολούσαν την ομαδάρα του Οκτωβρίου. Το διπλό στο γήπεδο όπου κάποτε μαρτύρησε ο άσπονδος εχθρός ακούγεται σαν σάλπισμα για νέο ξεκίνημα.

Ο καλά προετοιμασμένος Παναθηναϊκός εδραίωσε την κυριαρχία του από τα πρώτα κιόλας λεπτά, με τη σφραγίδα του «Ζοτς». Η Ζάλγκιρις προφανώς δεν περίμενε ούτε το ζευγάρωμα του Βαλαντσιούνας με τον Μουσταφά Φαλ ούτε το πανύψηλο σχήμα με τους Μπόνγκα, Χέις-Ντέιβις δίπλα στον μοναδικό γκαρντ Φρανσίσκο. Ήταν σαν να βρήκαν μπροστά τους οι Λιθουανοί μία άλλη ομάδα και όχι αυτήν που παρακολουθούσαν τόσες μέρες στο βίντεο.

Και όλα έμοιαζαν διαφορετικά. Ο Φαλ σταμάτησε τον θηριώδη αντίπαλό του τρεις φάσεις σερί στα «ποστ» (αφού πρώτα δέχθηκε άπραγος και βάσει σχεδίου ένα τρίποντο) και έβαλε και δύο καλαθάκια, ενώ οι τέσσερις ψηλοί έκρυβαν τον ορίζοντα, μοίραζαν ατελείωτο ξύλο και χτυπούσαν τη Ζάλγκιρις στα ριμπάουντ, εκεί όπου οι «πράσινοι» του Κάουνας διαπρέπουν.

Ο Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις εγκαταστάθηκε στα χαμηλά και υπενθύμισε σε εαυτόν και αλλήλους ότι είναι υπερόπλο, με 16 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, μέσα στο παλιό του σπίτι. Το εναρκτήριο δεκαπεντάλεπτο ολοκληρώθηκε με εικόνα απόλυτης υπεροχής, ενώ οι δείκτες του hustle στο ημίχρονο καθρέφτιζαν την εικόνα του αγώνα: 8 επιθετικά ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 τάπες, δύο ασίστ για κάθε λάθος. Πού κρυβόταν αυτός ο Παναθηναϊκός τον τελευταίο μήνα;

Στην υπερστελέχωσή του, να πού κρυβόταν. Τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν ο Ομπράντοβιτς ένιωσε την ανάγκη να βολέψει τους πάντες (τον Σλούκα, τον Γκραντ, όλους), ενώ θα μπορούσε να «σφίξει» το rotation. Στην απέναντι όχθη, ο Τουμπέλις αγκυροβόλησε στη θέση «5» και βάλθηκε να σκοράρει στις σκιές της άμυνας, χωρίς να ενοχλείται από τον Ντίνο Μήτογλου. Στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ ο Ντίνος ένιωθε την ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά απόψε στο Κάουνας ο Τουμπέλις ξανάφερε μόνος του την υπερβολικά προβλέψιμη Ζάλγκιρις στον 21ο αιώνα και την ξανάβαλε στο παιχνίδι: 33-38.

Στα τέλη της γ’ περιόδου το ματς είχε πάρει λάθος δρόμο. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο έπαιζε σαν να πάσχιζε να ικανοποιήσει τους παλιούς πιστούς του (ή έστω τον καθρέφτη του), ο συνήθως αξιόπιστος Χέις-Ντέιβις σπαταλούσε εύκολους αιφνιδιασμούς με πάσες που στόχευαν στο θέαμα, οι ψηλοί της Ζάλγκιρις έκαναν παρτάκι στις ρακέτες, ο κόσμος χόρευε, οι Λιθουανοί στο παρκέ μετρούσαν τις έξι συνεχόμενες νίκες και τις έβγαζαν εφτά.

Ώσπου, ο «Ζοτς» κοίταξε προς τον γεμάτο πάγκο του και ανακάλυψε ότι η υπερστελέχωση δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα. Στην τελική ευθεία της αναμέτρησης, οι νεοφερμένοι έπιασαν θέση στον πάγκο και το παρκέ υποδέχθηκε μία πεντάδα βγαλμένη από τον Νοέμβριο του 2025: Σλούκας, Γκραντ, Ναν, Ερνανγκόμεθ, Λεσόρ.

Τα πάντα έκαναν «κλικ» μεμιάς. Ο ξεκούραστος Ισπανός έφερε από τις εφεδρείες άμυνα, ριμπάουντ και καθαρό βλέμμα, ενώ ο ξεκούραστος Αμερικανός (Γκραντ) ανέλαβε να μπλοκάρει τους επικίνδυνους γκαρντ της Ζάλγκιρις.

Ο ενορχηστρωτής Σλούκας ανέλαβε το νοικοκυριό, ο ατρόμητος Λεσόρ τις πολεμικές κραυγές απέναντι στην αρκούδα Βαλαντσιούνας, ενώ ο άνιωθος Ναν, απαλλαγμένος από τον Φρανσίσκο, ξαναφόρεσε τον μανδύα της Μαδρίτης, με 14 πόντους στην δ’ περιόδο.

Ή μήπως έβαλε 16 ο Αμερικανός; Έχασα το μέτρημα και δεν είναι η πρώτη φορά. Αυτό το ξέσπασμα παραήταν πολύ για τη Ζάλγκιρις και ο Ομπράντοβιτς παραήταν γκρίζα σοφή αλεπού για το πονηρό αλεπουδάκι Μασιούλις.

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