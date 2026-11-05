Τα πλέι-οφ ξεκίνησαν Νοέμβριο μήνα

Ο Νίκος Παπαδογιάννης είδε τον Παναθηναϊκό να βγάζει νύχια και δόντια στη Μαδρίτη, σε μία βραδιά που έμοιαζε βγαλμένη από τον ...Μάιο.

Αισθάνεστε κι εσείς εξουθενωμένοι σαν να παίξατε 45 λεπτά μπάσκετ στο γήπεδο όπου η έννοια «κατηφόρα» χάνει το νόημά της; Εγώ είμαι πτώμα από την κούραση και ακόμη δεν έχω μπει στο στούντιο. Τι ματσάρα ήταν αυτή και ποιος αδικεί τους οπαδούς του «τριφυλλιού» που ενθουσιάζονται σαν να ξαναζούν μέρες της εποχής …Ομπράντοβιτς; Άλλο αν το εκκωφαντικό διπλό σφραγίστηκε από τα χέρια παικτών της εποχής Αταμάν…

Στο πρώτο δεκαπεντάλεπτο του αγώνα, ο Παναθηναϊκός ήταν ένα κράμα του παλιού, καλού Παναθηναϊκού και της παλιάς, καλής Ρεάλ: ταχύτητα του φωτός στην κυκλοφορία της μπάλας, απόλυτη αυτοσυγκέντρωση, επιλογές βγαλμένες από κομπιούτερ, άφθονες ασίστ, ελάχιστα λάθη, πολύ τρίποντο (8/16), χτυπήματα και στην καρωτίδα (10/10 δίποντα).

Και ταυτόχρονα, μία γενναία δόση σορολόπ στην άμυνα, όπου η γρηγοράδα των Ισπανών δημιουργούσε προβλήματα και σκόρπιζε μια κάποια ανησυχία στους λιγότερο ενθουσιασμένους.

Τα τρίποντα του Κώστα Σλούκα εκτόξευσαν τη διαφορά στους 15 πόντους, αλλά αποχωρώντας για τον πάγκο ο αρχηγός πήρε ολόκληρο τον Παναθηναϊκό μαζί του. Τα περισσότερα από τα κεκτημένα πήγαν περίπατο προτού ολοκληρωθεί το ημίχρονο: 48-51 στην ανάπαυλα, με ρεσιτάλ επιπολαιότητας του Φρανσίσκο. Tι ήταν αυτό που έβλεπαν τα μάτια μας; Ποιος ήταν ο αληθινός Παναθηναϊκός;

Ο πραγματικός Παναθηναϊκός, τρία χρόνια τώρα, είναι ο Παναθηναϊκός του Κέντρικ Ναν. Ο Αμερικανός από τα γκέτο του Σικάγο έπαιξε στην τελευταία περίοδο λες και ήθελε να στήσει στη Μαδρίτη επινίκιο πάρτι για τη συντριβή του Τραμπ. Πώς γίνεται κάποιος που δεν λέγεται Τζόρνταν να βάζει 23 πόντους σε ένα σκάρτο δεκάλεπτο και 18 μαζεμένους στην τελική ευθεία ενός αγώνα;

Ο Ναν ολοκλήρωσε το ρεσιτάλ του με 2/2 βολές 7’’ πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας και οι σαμπάνιες βγήκαν από την κατάψυξη. Αλλά η Ρεάλ έχει πλέον τη σφραγίδα ενός ικανού προπονητή και δεν εξαντλεί το ταλέντο της σε αυτοσχεδιασμούς.

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ ζύγισε σωστά την άμυνα με αλλαγές που επέλεξε ο Ομπράντοβιτς για την τελευταία φάση της κανονικής διάρκειας και έβγαλε τον Φελίς αντιμέτωπο με τον συγκριτικά αργοκίνητο Χουάντσο. Το καλάθι ήταν εύκολη υπόθεση για τον Δομινικανό. Το φιλαράκι του από την Εθνική ομάδα, ο Μοντέρο, ήταν ο πρώτος που χειροκρότησε.

Απέναντι σε μία Ρεάλ που στην περιφέρεια είχε τα αμυντικά αντανακλαστικά του 75χρονου Γιουλ, ο Ομπράντοβιτς άφησε στην άκρη δισταγμούς και δογματισμούς και έδωσε το χρίσμα στο δίδυμο Φρανσίσκο, Ναν, για την τελική ευθεία. Τρίτος γκαρντ δεν υπήρχε στο παρκέ, αλλά ήταν σαν να υπήρχε, αφού ο Κέντρικ Ναν έπαιζε για δύο. Ή μήπως για περισσότερους;

Όταν χρειάστηκε ένα πίτμπουλ για να τρομάξει το θηρίο των 2,20 μ., βάλθηκε να βρυχάται ο Ματίας Λεσόρ, ξεκάθαρα βγαλμένος από τη χρονιά του Βερολίνου. Πιτμπουλ λέγεται και ο καλλιτέχνης (ράπερ) που παίζει αύριο στο ίδιο Παλάθιο. Για το δικό του χατίρι έγινε το θρίλερ Τετάρτη και όχι Πέμπτη. Αλλά πόσες νίκες να πετύχει η Ρεάλ πάνω στο νήμα απέναντι σε ελληνικές ομάδες μέσα στην ίδια βραδιά;

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο εξιλεώθηκε για το παρ’ ολίγον μοιραίο λάθος των τελευταίων δευτερολέπτων με δύο καθοριστικά καλάθια στην παράταση όταν κόπασε ο οίστρος του Ναν και ο Ομπράντοβιτς χαμογέλασε σαρδόνια. Να, λοιπόν, που μπορεί να λειτουργήσει το δίδυμο των δύο μεγα-σκόρερς. Αρκεί να υπάρχουν παραπλεύρως 1-2 θηρία της άμυνας για να μαζεύουν τα μπόσικα.

Ο Λεσόρ έμοιαζε δυό πήχες ψηλότερος από τον Ταβάρες, ενώ ο Ίζακ Μπόνγκα ήταν ο ατραγούδιστος ήρωας της βραδιάς. Πόσοι πρόσεξαν ότι ο Χέις-Ντέιβις τελείωσε τον αγώνα χωρίς πόντο και σχεδόν χωρίς σουτ; Και μολαταύτα ήταν πρώτος σε χρόνος συμμετοχής. Η κόλλα της ομάδας.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός εδραιώθηκε ξανά στην κορυφή, άφησε πίσω του τους δαίμονες της Κωνσταντινούπολης και του Αλεξάνδρειου και υπενθύμισε σε εαυτόν και αλλήλους ότι δεν χρειάζεται απαραίτητα τον κόσμο του για να πετύχει μεγάλες νίκες.

«Ήταν μία μεγάλη βραδιά για το μπάσκετ», σχολίασε στο τέλος ο Λεσόρ. Μεγάλη και για τον Παναθηναϊκό, που έζησε στη Μαδρίτη την πρώτη φετινή «νύχτα πλέι-οφ», από τις πολλές που έρχονται. Και επιστρέφει στην Αθήνα με στεγνά πόδια, όσες φορές και αν πήγε να παρασυρθεί σε χείμαρρο. Την επόμενη εβδομάδα, θα φιλοξενήσει τη Μπαρτσελόνα και μετά ξαναφεύγει για τουρνέ.

Οι οπτικοακουστικοί τύποι παρακαλούνται να περάσουν ευθύς αμέσως στο κατάφωτο σαλόνι του Gazz Floor, όπου σας περιμένουμε για τα περαιτέρω με Παπαπέτρου, Μπούτσκο, Μακρή και λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Το λινκ, για να μη ψάχνετε, είναι αυτό εδώ. Νωρίτερα σήμερα βγήκε στον αέρα και το πρώτο φετινό Old School, με πολύ Παναθηναϊκό, πολύ Ομπράντοβιτς και …όχι μόνο. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε με ένα κλικ σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο.

VISA: «Το Ζεις με Πάθος-Το Ζούμε Μαζί Σου»

