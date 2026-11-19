Διαβαστε τις δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός άφησε πίσω την προβληματική εμφάνιση στη Μπολόνια και ήταν επιβλητικός στο Κάουνας κερδίζοντας την φορμαρισμένη Ζάλγκιρις με 72-87.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο επήλθε αυτή η σημαντική νίκη για την ομάδα του κατά τη διάρκεια της flash interview.

Αναλυτικά

«Ξεκινήσαμε με μεγάλη αποφασιστικότητα. Είχα μιλήσει για την επιθετικότητα που θέλαμε να βγάλουμε στο παιχνίδι μας και καταφέραμε να παίξουμε έξυπνα. Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για εμάς. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά και στη Ζάλγκιρις».