Ο Ρικ Πιτίνο δεν ξεχνά τα όσα έζησε στον Παναθηναϊκό, χαρακτηρίζοντας τα δύο χρόνια στους πράσινους ως τα καλύτερα της ζωής του.

Ο θρύλος του NCAΑ και πρώην προπονητής των Νικς, του Παναθηναϊκού και της Εθνικής μεταξύ άλλων, Ρικ Πιτίνο μίλησε για το πέρασμα του από τους πράσινους και τα όσα έζησε στην Ελλάδα και έδειξε πως αυτά τα χρόνια έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Μάλιστα παραδέχθηκε πως τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής του ήταν αυτά που πέρασε ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Στο τριφύλλι βρέθηκε από τον Δεκέμβρη του 2018 μέχρι και το τέλος της σεζόν, ενώ ξαναβρέθηκε στον πράσινο πάγκο από τον Νοέμβρη του 2019 μέχρι και τον Μάρτη του 2020.

Αναλυτικά όσα είπε

«Ένιωθα ότι η προπονητική είχε κλείσει για μένα. Είχα μια καλή πορεία, τόσο στο NBA όσο και στο κολεγιακό μπάσκετ. Ζούσα, μάλιστα, σε ένα πανέμορφο μέρος, στο Indian Creek του Μαϊάμι. Τότε δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από τον Κρις Ουάλας, ο οποίος ήταν γενικός διευθυντής μου στους Σέλτικς. Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στους Γκρίζλις. Μου είπε: «Κόουτς, ο Παναθηναϊκός μόλις απέλυσε τον προπονητή του και θέλει να σε προσλάβει». Του απάντησα: "Μου ακούγεται… ελληνικό όλο αυτό!".

Μου είπε ότι είναι για τη EuroLeague. Τότε ήταν μια εβδομάδα πριν την παραμονή των Χριστουγέννων. Του ξεκαθάρισα ότι δεν είχα κανένα ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη δουλειά, ούτε φυσικά για το ενδεχόμενο να πάω στην Ελλάδα. Δεν γνώριζα τίποτα για τον Παναθηναϊκό και τίποτα για τη χώρα. Του είπα ευγενικά ότι δεν ενδιαφερόμουν.

Πέρασαν δύο ημέρες και ο ιδιοκτήτης της ομάδας επανήλθε, δίνοντας μου καλύτερους οικονομικούς όρους. Του απάντησα ότι δεν είχε να κάνει με τα χρήματα ή με την προσφορά.

Έμεινα δύο χρόνια μακριά από τους πάγκους, αλλά παρακολουθούσα κάθε παιχνίδι που μπορούσα. Η σύζυγός μου μού είπε: «Πρέπει να το κάνεις». Τη ρώτησα αν μιλούσε σοβαρά, καθώς είχαμε κανονίσει να έρθουν τα παιδιά για τις γιορτές. Επέμεινε ότι πρέπει να δεχθώ και της είπε: «Εντάξει, ας ακυρώσουμε τα σχέδια με τα παιδιά, ας ετοιμαστούμε και ας φύγουμε για την Ελλάδα». Αλλά μου απάντησε: «Εγώ δεν πρόκειται να πάω πουθενά! Εσύ θα πας!».

Δεν ακύρωσε τα σχέδια της παραμονής των Χριστουγέννων και έτσι ταξίδεψα μόνος μου για την Ελλάδα.

Είπα στην ομάδα: «Θα συνεχίσουμε να παίζουμε την ίδια επίθεση και την ίδια άμυνα. Θέλω απλώς να μου δείξετε πόσο σκληρά μπορείτε να δουλέψετε απόψε». Και κερδίσαμε την ΤΣΣΚΑ, περάσαμε στα playoffs και τις δύο χρονιές, ενώ στη συνέχεια ανέλαβα και την Εθνική Ελλάδος.

Ξερετε κάτι; Ίσως σας ακούγεται παράξενο, αφού έχω προπονήσει Νικς, Σέλτικς, Κεντάκι, Λούιβιλ και τοΣεντ Τζονς. Αλλά τα δύο καλύτερα χρόνια της ζωής μου ήταν αυτά που πέρασα ως προπονητής του Παναθηναϊκού».