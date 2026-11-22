Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Κυριακή (22/11) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με αναμέτρηση της Super League 2 με την Αναγέννηση Καρδίτσας να υποδέχεται την Καλλιθέα (12:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2), ενώ στην συνέχεια η Γιουβέντους θα αναμετρηθεί με τη Βενέτσια (13:30, Magenta Sport 1). Λίγο αργότερα, η ομάδα Κ17 της Εθνικής Ελλάδας υποδέχεται την αντίστοιχη του Παναμά για το Παγκόσμιο Κύπελλο (14:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2) και ο Πύργος θα έρθει αντιμέτωπος με το Μαρκό (14:45, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Στις 15:00 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ που θα αναμεταδοθεί από το Magenta Sport League 3, και μία ώρα αργότερα η Χαλ Σίτι θα αντιμετωπίσει τη Μπράιτον (16:00, Nova Sports).

Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από την ΑΣ Καρδίτσας για την 8η αγωνιστική του GBL (15:00, ΣΠΟΡ FM TV 2) και στο βόλεϊ γυναικών ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τον ΖΑΟΝ Κηφισιάς (17:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).

Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας: