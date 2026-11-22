Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, το Χαλ Σίτι-Μπράιτον και οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας
Κυριακή (22/11) σήμερα και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων ξεκινάει με αναμέτρηση της Super League 2 με την Αναγέννηση Καρδίτσας να υποδέχεται την Καλλιθέα (12:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2), ενώ στην συνέχεια η Γιουβέντους θα αναμετρηθεί με τη Βενέτσια (13:30, Magenta Sport 1). Λίγο αργότερα, η ομάδα Κ17 της Εθνικής Ελλάδας υποδέχεται την αντίστοιχη του Παναμά για το Παγκόσμιο Κύπελλο (14:30, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2) και ο Πύργος θα έρθει αντιμέτωπος με το Μαρκό (14:45, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2). Στις 15:00 η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Βιγιαρεάλ που θα αναμεταδοθεί από το Magenta Sport League 3, και μία ώρα αργότερα η Χαλ Σίτι θα αντιμετωπίσει τη Μπράιτον (16:00, Nova Sports).
Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενηθεί από την ΑΣ Καρδίτσας για την 8η αγωνιστική του GBL (15:00, ΣΠΟΡ FM TV 2) και στο βόλεϊ γυναικών ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τον ΖΑΟΝ Κηφισιάς (17:00, ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2).
Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις της ημέρας:
- Αναγέννηση Καρδίτσας – Athens Kallithea (12:30 | ERT 2)
- Μύκονος – Βίκος Ιωαννίνων (13:00 | ΣΠΟΡ FM TV 1)
- Μπιλμπάο – Μπασκόνια (13:00 | Magenta Sport 4)
- Γιουβέντους – Βενέτσια (13:30 | Magenta Sport 1)
- Μπέρνλι – Μπλάκμπερν (14:00 | Magenta Sport 3)
- Καρλσρούη – Όσναμπρικ (14:30 | Novasports 5)
- Κότμπους – Χέρτα (14:30 | Novasports 3)
- Grand Prix Πορτογαλίας – Αγώνας MotoGP (14:30 | Magenta Sport 5)
- Τραμπζονσπόρ – Αναντολού Εφές (14:30 | Magenta Sport 7)
- Ελλάδα – Παναμάς (14:30 | ERT 2)
- Πύργος – Μαρκό (14:45 | ERT 2)
- Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ (15:00 | Magenta Sport League 3)
- ΑΣ Καρδίτσας – Ολυμπιακός (15:00 | ΣΠΟΡ FM TV 2)
- Σπάρτα Ρότερνταμ – Άλκμααρ (15:30 | Novasports 4)
- Άγιαξ – Ντεν Χάαγκ (15:30 | Novasports 2)
- Λεβαδειακός – Ατρόμητος (16:00 | Novasports 1 League)
- Hull City – Μπράιτον (16:00 | Novasports PL)
- Nitto ATP Finals – Τελικός Διπλού (16:00 | Magenta Sport 6)
- Μπολόνια – Ουντινέζε (16:00 | Magenta Sport 1)
- Σασουόλο – Τζένοα (16:00 | Magenta Sport 2)
- Άουγκσμπουργκ – Μάιντζ (16:30 | Novasports Start)
- Παναιτωλικός – Βόλος (17:00 | Magenta Sport League 2)
- Πανιώνιος – ΖΑΟΝ Κηφισιάς (17:00 | ERT 2)
- Διομήδης Άργους – Άρης Νίκαιας (17:00 | ERT 2)
- Σανταντέρ – Ρεάλ Σοσιεδάδ (17:15 | Magenta Sport League 4)
- Παναθηναϊκός – ΟΦΗ (17:30 | ΣΚΑΪ / ΣΠΟΡ FM TV 1)
- Λίβερπουλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30 | Novasports Prime)
- Βέρντερ Βρέμης – Αμβούργο (18:30 | Novasports 3)
- Ολυμπιακός – Ηρακλής (19:00 | Magenta Sport League 1)
- Τενερίφη – Μπαρτσελόνα (19:00 | Magenta Sport 4)
- Nitto ATP Finals – Τελικός Μονού (19:00 | Magenta Sport 6)
- Μίλαν – Φροζινόνε (19:00 | Magenta Sport 1)
- ΠΑΟΚ – Κηφισιά (19:30 | Novasports 1 League)
- Οσασούνα – Μάλαγα (19:30 | Magenta Sport League 3)
- Μπεσίκτας – Φενέρμπαχτσε (19:30 | Magenta Sport 7)
- Αταλάντα – Ίντερ (21:45 | Magenta Sport 1)
- Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00 | Magenta Sport League 3)
- Ατλάντα Χοκς – Ντιτρόιτ Πίστονς (22:30 | Magenta Sport 4)
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