Ζάλγκιρις - Παναθηναϊκός: Η κραυγή του Γιαμπουσέλε μετά το παλικαρίσιο καλάθι του
Ο Παναθηναϊκός δίνει τη μάχη του κόντρα στην Ζάλγκιρις στο Κάουνας και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στη Βίρτους. Ο Γιαμπουσέλε δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των Λιθουανών.
Ο Γάλλος πήγε μέχρι μέσα και νίκησε τον Τουμπέλις που προσπάθησε μάταια να τον κόψει. Μάλιστα το πανηγύρισε με την ψυχή του βγάζοντας και μια κραυγή. Δεν σταματιέται κοντά στο καλάθι.
Δείτε τη φάση
Δείτε ΕπίσηςΠαίξε δωρεάν στο Gazzetta Games
YABUUU 😬🫠 https://t.co/nHkgh3KtIZ— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 19, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.