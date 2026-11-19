Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε νίκησε τους αντιπάλους του και στη συνέχεια έβγαλε μια κραυγή για να το πανηγυρίσει.

Ο Παναθηναϊκός δίνει τη μάχη του κόντρα στην Ζάλγκιρις στο Κάουνας και θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα κόντρα στη Βίρτους. Ο Γιαμπουσέλε δημιουργεί προβλήματα στην άμυνα των Λιθουανών.

Ο Γάλλος πήγε μέχρι μέσα και νίκησε τον Τουμπέλις που προσπάθησε μάταια να τον κόψει. Μάλιστα το πανηγύρισε με την ψυχή του βγάζοντας και μια κραυγή. Δεν σταματιέται κοντά στο καλάθι.

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